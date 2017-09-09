Клопп: Мане не заслуживал удаления, это был несчастный случай
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в гостевом матче 4-го тура английской
Премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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«У нас было всё, что нужно, при игре в равных составах. У нас был шанс. Пропустили первый необязательный гол, сыграв не очень умно. Однако определяющей в этом матче стала красная карточка Садио Мане. Не думаю, что это было удаление. В этом эпизоде Садио не видел голкипера. Это был несчастный случай. Надеюсь, люди видят этот эпизод таким, каким он на самом деле был», — цитирует Клоппа BBC Sport.
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