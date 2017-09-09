Клопп: Мане не заслуживал удаления, это был несчастный случай

«У нас было всё, что нужно, при игре в равных составах. У нас был шанс. Пропустили первый необязательный гол, сыграв не очень умно. Однако определяющей в этом матче стала красная карточка Садио Мане. Не думаю, что это было удаление. В этом эпизоде Садио не видел голкипера. Это был несчастный случай. Надеюсь, люди видят этот эпизод таким, каким он на самом деле был», — цитирует Клоппа BBC Sport.