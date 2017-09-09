Дубли Жезуса и Зане помогли «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»
В матче 4-го тура английской
Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Ливерпуль».
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Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
По дублю в составе победителей оформили форвард Габриэл Жезус и полузащитник Лерой Зане, а ещё один гол на свой счёт записал нападающий Серхио Агуэро. «Ливерпуль» с 37-й минуты играл вдесятером после того, как форвард Садио Мане получил прямую красную карточку за грубую игру против вратаря.
«Манчестер Сити» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Ливерпуль» (7), который потерпел первое поражение в сезоне, находится на третьей строчке.
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