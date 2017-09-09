Дубли Мужикова и Томасова помогли «Астане» со счетом 7:0 разгромить «Атырау»

Игра проходила сегодня, 9 сентября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 7:0.

В первом тайме у «Астаны» дубль оформил полузащитник Серикжан Мужиков, отличившийся на восьмой и 37-й минутах. Еще один мяч перед самым перерывом провел форвард Роман Муртазаев.

Во втором тайме «Астана» еще четыре раза огорчила «Атырау». Дубль оформил хорватский полузащитник Марин Томасов, отличившийся на 60-й и 89-й минутах. На 70-й минуте забил боснийский хавбек Срджан Граховац, а на 87-й — ганский форвард Патрик Твумаси.

Отметим, что этот счет стал самым крупным в КПЛ-2017. Кроме того, «Астана» одержала самую крупную победу в своей истории.

С 60 очками «Астана» лидирует в таблице КПЛ, опережая «Кайрат» на четыре балла и имея матч в запасе. У столичного клуба теперь 19 побед. А «Атырау», потерпевший 12-е поражение, с 25 баллами идет на девятой строчке.

В эти минуты «Акжайык» встречается с «Окжетпесом», посмотреть матч можно здесь. Остальные игры 26-го тура КПЛ состоятся завтра, 10 сентября.