«Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»

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Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд на 12-й минуте после точного удара защитника Ивана Лопеса. «Реал» ответил голом форварда Лукаса Васкеса на 36-й минуте, однако в оставшееся время добиться победы не сумел. Концовку встречи мадридцы доигрывали вдесятером после удаления защитника Марсело на 89-й минуте.

Таким образом, «Реал» сыграл вничью во второй встрече Примеры подряд. В матче прошлого 2-го тура подопечные Зинедина Зидана разошлись миром с «Валенсией» (2:2). «Леванте» также завершил вторую игру подряд вничью. В активе обоих клубов теперь по пять очков.