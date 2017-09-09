«Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»
В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» принимал на своём поле «Леванте».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд на 12-й минуте после точного удара защитника Ивана Лопеса. «Реал» ответил голом форварда Лукаса Васкеса на 36-й минуте, однако в оставшееся время добиться победы не сумел. Концовку встречи мадридцы доигрывали вдесятером после удаления защитника Марсело на 89-й минуте.
Таким образом, «Реал» сыграл вничью во второй встрече Примеры подряд. В матче прошлого 2-го тура подопечные Зинедина Зидана разошлись миром с «Валенсией» (2:2). «Леванте» также завершил вторую игру подряд вничью. В активе обоих клубов теперь по пять очков.
|Зинедин Зидан
|Хуан Муньис
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|4
|10
|Удары в створ
|2
|13
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter