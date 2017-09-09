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9 сентября 2017, 16:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» принимал на своём поле «Леванте».

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский Реал принимал на своём поле <span class=error>Леванте</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд на 12-й минуте после точного удара защитника Ивана Лопеса. «Реал» ответил голом форварда Лукаса Васкеса на 36-й минуте, однако в оставшееся время добиться победы не сумел. Концовку встречи мадридцы доигрывали вдесятером после удаления защитника Марсело на 89-й минуте.

Таким образом, «Реал» сыграл вничью во второй встрече Примеры подряд. В матче прошлого 2-го тура подопечные Зинедина Зидана разошлись миром с «Валенсией» (2:2). «Леванте» также завершил вторую игру подряд вничью. В активе обоих клубов теперь по пять очков.

9.09.2017 14:00 основной раунд: 3-й тур Santiago Bernabeu
Реал 1:1 Леванте
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Хуан Муньис
Голы
36′ Лукас Васкес 17
14 Альварес Иви Лопес (И. Лопес) 12′
Составы
Франсиско Кортес Касилья 13
66′ Даниэль Карвахаль 2
89′ Марселу 12
54′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тео Эрнандез 15
Марко Асенсио 20
Тони Кроос 8
72′ Лукас Васкес 17
Матео Ковачич 23
28′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
62′ Маркос Льоренте 18
Франсиско Роман Иско 22
1 Фернандес Рауль
3 Тоньо
6 Хосе Мануэль Чема
15 Серхио Постиго
23 Давид Ремесейро Хасон
4 Суарес Пьер Робер
8 Джефферсон Лерма 45+1′
24 Хосе Кампанья
2 Иван Лопес 20′
19 Педро Лопес
14 Альварес Иви Лопес 68′
7 Санчес Самуэль Гарсия
17 Алекс Алегрия 55′ 47′
21 Эммануэл Боатенг 60′
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 4
10 Удары в створ 2
13 Угловые 3
9 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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