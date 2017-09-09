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9 сентября 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ван Гал: Вынудил «Манчестер Юнайтед» выплатить мне всё до последнего пенни

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал рассказал, как покидал пост в манкунианском клубе летом 2016 года.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Луи ван <span class=error>Гал</span> рассказал как покидал пост в манкунианском клубе летом 2016 года. Увеличить
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«Клуб положил мою голову в петлю, и я был публично казнён. Давление было большим. Думаю, моё увольнение было срежиссировано, как кино, ещё с января. Жена говорила мне, что отношение руководства ко мне поменялось. Я такого не замечал, но у женщин интуиция на подобные вещи. Внезапно бывшие игроки «МЮ» стали тявкать в СМИ о том, что мы играли в скучный футбол, а увольнение Моуринью из «Челси» за 1,5 года до конца моего контракта упростил жизнь критикам.

Я понимаю выбор «МЮ» по Моуринью. Изначально не хотел быть в клубе больше двух лет, но «МЮ» хотел контракта на три года. Я знал, что «МЮ» хотел заполучить Моуринью. Они сказали мне об этом, когда уже пошли слухи. Это было самых большим разочарованием в моей жизни. «МЮ» ничего не обсуждал со мной. Если бы они пришли ко мне в январе с планом по поводу Жозе, тогда я бы сказал: «Хорошо, давайте отработаем эти полгода, выполним обязательства перед друг другом, а потом за работу возьмётся Моуринью». Таким образом, они могли бы сэкономить на зарплате по моему последнему году контракта, но после такого отношения я вынудил их выплатить мне всё до последнего пенни, — цитирует ван Гала Mirror.

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Моуринью начнёт переговоры с «МЮ» по новому контракту в ноябре

Моуринью начнёт переговоры с «МЮ» по новому контракту в ноябре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продлить контракт с манкунианским клубом. Договор 54-летнего специалиста истекает летом 2019 года, но уже в ноябре стороны должны начать переговоры о его продлении, пишет The Telegraph.
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