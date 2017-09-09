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9 сентября 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Реала»: Мы не будем платить € 222 млн за игрока, как «ПСЖ» за Неймара

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о рекордном трансфере бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, сообщив, что мадридский клуб в будущем не собирается совершать такие затраты на приобретение одного игрока.

Президент Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> поделился мнением о рекордном трансфере бразильского нападающего <span class=error>Неймара</span> из Барселоны в <span class=error>ПСЖ</span> за € 222 млн сообщив что мадридский клуб в будущем не собирается совершать такие затраты на приобретение одного игрока. Увеличить
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«Трансфер Неймара в «ПСЖ»? «Реал» не будет платить € 222 млн за игрока. Однако есть клубы, которые могут заплатить такую сумму. «ПСЖ» заплатил, и Неймар теперь играет в Париже. Если они на это решились, значит, это того стоит. Неймар — отличный игрок, в этом сомнений нет.

Интерес «Реала» к Мбаппе? Контакты имели место быть. Килиан выбрал «ПСЖ», поскольку он родился в Париже. Не знаю, было ли подходящим время, чтобы приобретать его в «Реал», разрушая тем самым то, что у нас уже есть. Тем не менее Мбаппе уже в «ПСЖ», за который он хотел выступать.

Что касается безумия на трансферном рынке, то правда, что футбол меняется. Люди приходят в него с огромными деньгами и совершают большие трансферы. «Реал» в состоянии тратить на трансферы € 180−200 млн, однако в нынешней ситуации такие затраты, скорее, будут беспокоить нас, чем пойдут на пользу. Нет ничего хорошего в том, чтобы приобретать игрока, который может испортить атмосферу в раздевалке, — цитирует Переса Le Figaro.

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