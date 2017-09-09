Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30949061/
9 сентября 2017, 11:40 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дембеле и Паулинью — в заявке «Барселоны» на матч с «Эспаньолом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Главный тренер Барселоны <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> огласил заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Испании против <span class=error>Эспаньола</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В списке игроков оказались новички команды полузащитник Паулинью и нападающий Усман Дембеле.

Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом:

вратари — тер Штеген, Силлесен;.

защитники — Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Юмтити;.

полузащитники — Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулинью, Гомиш;.

нападающие — Л. Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер, Деулофеу.

Игра «Барселона» — «Эспаньол» состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Эспаньол
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

Главный инсайд дня

Англия в шоке. Такого не было с 2013 года

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси