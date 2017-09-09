Дембеле и Паулинью — в заявке «Барселоны» на матч с «Эспаньолом»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».
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В списке игроков оказались новички команды полузащитник Паулинью и нападающий Усман Дембеле.
Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом:
вратари — тер Штеген, Силлесен;.
защитники — Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Юмтити;.
полузащитники — Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулинью, Гомиш;.
нападающие — Л. Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер, Деулофеу.
Игра «Барселона» — «Эспаньол» состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.
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