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9 сентября 2017, 11:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Итальянские агенты поддержали идею закрытия трансферного окна до старта сезона

Итальянская ассоциация агентов выступает за закрытие трансферного окна за несколько дней до старта сезона в Италии.

Итальянская ассоциация агентов выступает за закрытие трансферного окна за несколько дней до старта сезона в Италии. Увеличить
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Ранее подобную инициативу приняли в Англии. В следующем году окно в премьер-лиге закроется в четверг, 9 августа.

Напомним, что в большинстве чемпионатов Европы, в том числе и в Италии, трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.

«Итальянская ассоциация агентов поддерживает то решение, которые было принято клубами английской премьер-лиги по поводу ограничения времени деятельности летнего трансферного окна. Считаем, что и в Италии должен быть сокращен период ведения переговоров до начала сезона. Надеемся, что различные европейские федерации поступят также, чтобы в конечном итоге был установлен единый период для переговоров», — говорится в сообщении на официальном сайте Итальянской ассоциации агентов.
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