Итальянские агенты поддержали идею закрытия трансферного окна до старта сезона
Итальянская ассоциация агентов выступает за закрытие трансферного окна за несколько дней до старта сезона в Италии.
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Ранее подобную инициативу приняли в Англии. В следующем году окно в
Напомним, что в большинстве чемпионатов Европы, в том числе и в Италии, трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.
«Итальянская ассоциация агентов поддерживает то решение, которые было принято клубами английской
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