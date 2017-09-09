Итальянские агенты поддержали идею закрытия трансферного окна до старта сезона

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Ранее подобную инициативу приняли в Англии. В следующем году окно в премьер-лиге закроется в четверг, 9 августа.

Напомним, что в большинстве чемпионатов Европы, в том числе и в Италии, трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.