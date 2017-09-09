«Это самое крупное поражение в моей тренерской карьере»

«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого потерпел шокирующее поражение от «Дерби Каунти» на выезде в шестом туре Чемпионшипа (второй по рангу дивизион Англии). Исход матча на стадионе «Прайд Парк» был определен еще в первом тайме (0:4), а к 58-й минуте на табло горели поистине катастрофические для российского специалиста и его команды цифры 0:5.

Камера не раз выхватывала крупный план Слуцкого, который выглядел по-настоящему растерянно, деморализовано. Игра вверенного ему клуба явила собой жалкое зрелище в присутствии 25 107 зрителей.

Пропуская гол за голом, наставник не спешил вносить коррективы. Все три замены Слуцкий произвел лишь в середине второго тайма, когда спортивная составляющая матча уже потеряла всякий смысл. Отметим, что при счете 0:1 судья Даррен Бонд предоставил «Халлу» право исполнить пенальти. К «точке» подошел самый звездный новичок команды Себастьян Ларссон. Однако его попытка, как и все действия «тигров» в этот вечер, оказалась крайне неудачной. Шведский полузащитник запустил мяч в небеса. Наставник тяжело переживал этот момент, будто предвидя грядущий крах.

Не пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, Слуцкий назвал это поражение наиболее чувствительным для себя. «Во-первых, я должен извиниться перед фанатами, так как они не заслужили этот результат, и мне очень жаль, — приводит слова тренера Hull Daily Mail. — Это моя вина, я готовил команду к матчу, и если мы проигрываем, то это всегда на совести тренера. В следующей игре мы должны показать свою реакцию на случившееся. Сейчас для меня ключевой момент в сезоне. Не смогу быстро проанализировать игру, нужно время. Это самое большое поражение в моей тренерской карьере.

В данной ситуации нужно продолжать верить в себя и готовиться к следующему матчу. Разберем ошибки, которые допустили. У «Дерби» было шесть моментов, и пять из них они реализовали. Иногда вы падаете, и теперь важно, насколько быстро удастся подняться. Я удивлен результатом встречи, он ранит меня. Очень сложно объяснить свои эмоции. Теперь никто не верит в нашу команду. Я должен изменить положение вещей и решить наши проблемы.

Полузащитник «Халла» Дэвид Мейлер призвал всех неравнодушных к клубу сплотиться на фоне разыгравшейся драмы. «Ужасный вечер для команды, но мы будем держаться вместе и бороться, — написал он в “твиттере”. — Благодарим всех болельщиков, которые оставались с нами до финального свистка».

В лагере «Дерби», понятно, царили прямо противоположные настроения. Главный тренер «баранов» Гари Роуэтт был уверен, что его подопечные переиграли соперников по всем статьям. «На двухнедельную паузу из-за матчей сборных мы ушли в плохом настроении. Уступили 1:3 «Шеффилду». Такое никому не может быть приятным, — цитирует Роуэтта RamsTV. — Из-за болезни мы потеряли Андре Уиздома, очень важного дня нас защитника, поэтому пришлось перестраиваться и проявить определенную решимость. Считаю, наши футболисты фантастически поработали и доказали, что обладают мотивацией и способны исправлять свои ошибки. Вы могли видеть явное преимущество нашей команды по игре. Мы действительно были креативны с мячом. В общем, теперь встречаем уикенд в превосходном настроении!

Роуэтт особо выделил 25-летнего чешского легионера Матея Выдру, который забил два первых мяча и, по собственному признанию, провел лучший матч с момента прихода в «Дерби» в августе 2016 года. «Некоторое время я провел в индивидуальных беседах с нашим форвардом, пытаясь вселить в него уверенность. Сказал ему, что точно знаю, что он забьет голы в этот вечер, — поведал специалист. — Также мы работаем над его защитными навыками. Верим, Выдра продолжит в том же духе».

Как рассказал хавбек «Дерби» Брэдли Джонсон, после обидного проигрыша «Шеффилду» он и его партнеры грезили сатисфакцией. «Мы понимали, что потеряли свою игру, проведя очень плохой матч в прошлом туре, — сказал исполнитель “Би-би-си”. — Поэтому сегодня хотели устроить настоящее шоу в матче с “Халлом”. С самого старта встречи до финального свистка нам это удавалось. В итоге “зажгли” как надо!».

Выдра выразил сожаление тем фактом, что не сумел оформить хет-трик. «Я поистине счастлив за наших фанатов и игроков, — заявил герой матча. — Мы упорно работали во время перерыва в первенстве. Думаю, победа со счетом 5:0 стала хорошим ответом на все вопросы. Лично для меня это однозначно лучший матч за «Дерби». Рад, что тренер полностью мне доверяет, нашел наиболее удачное место на поле. Гари попросил расслабиться — и тогда, мол, все будет хорошо. Так и вышло! У меня были все шансы на хет-трик, но самое главное — завоеванные три очка. Надеюсь теперь на продолжение банкета. Думаю, все мы просто обязаны как следует насладиться этой ночью.

Набрав десять зачетных баллов в шести встречах, «Дерби» переместился на четвертую строчку в турнирной таблице. У «Халла» осталось семь очков, что пока позволяет держаться на десятой позиции. 13 сентября «тигры» отправятся в гости к «Фулхэму» в Лондон.