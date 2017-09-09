«Монпелье» играл и продавал футболки нового сезона с опечаткой в названии клуба
Руководство «Монпелье» принесло извинения болельщикам за опечатку в названии клуба, которая была допущена на логотипе команды на всех формах наступившего сезона.
Вместо Montpellier на логотипе было написано «Montpelier».
Команда не только провела все матчи стартовавшего чемпионата Франции с неправильным логотипом, но и на протяжении всего лета клуб продавал в официальном магазине формы с аналогичной ошибкой. Руководство «Монпелье» объяснило произошедшее халатностью производителя и пообещало обменять бракованные формы на новые всем болельщикам, которые приобрели амуницию в официальном магазине.
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