«Монпелье» играл и продавал футболки нового сезона с опечаткой в названии клуба

Вместо Montpellier на логотипе было написано «Montpelier».

Команда не только провела все матчи стартовавшего чемпионата Франции с неправильным логотипом, но и на протяжении всего лета клуб продавал в официальном магазине формы с аналогичной ошибкой. Руководство «Монпелье» объяснило произошедшее халатностью производителя и пообещало обменять бракованные формы на новые всем болельщикам, которые приобрели амуницию в официальном магазине.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">On fais comment <a href="https://twitter.com/MontpellierHSC">@MontpellierHSC</a> maintenant? <br>La ville change le nom ou le club échange les maillot? <a href="https://twitter.com/hashtag/MontpeLier?src=hash">#MontpeLier</a> <a href="https://twitter.com/Ligue1Conforama">@Ligue1Conforama</a> <a href="https://t.co/bw5eoHq2sY">pic.twitter.com/bw5eoHq2sY</a></p>— AKBoni63 (@AkBoni63) <a href="https://twitter.com/AkBoni63/status/905846551444160512">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>