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9 сентября 2017, 11:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Монпелье» играл и продавал футболки нового сезона с опечаткой в названии клуба

Руководство «Монпелье» принесло извинения болельщикам за опечатку в названии клуба, которая была допущена на логотипе команды на всех формах наступившего сезона.

Вместо Montpellier на логотипе было написано «Montpelier».

Команда не только провела все матчи стартовавшего чемпионата Франции с неправильным логотипом, но и на протяжении всего лета клуб продавал в официальном магазине формы с аналогичной ошибкой. Руководство «Монпелье» объяснило произошедшее халатностью производителя и пообещало обменять бракованные формы на новые всем болельщикам, которые приобрели амуницию в официальном магазине.

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