«Шанхай Шэньхуа» проявляет интерес к бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Todomercadoweb.es, китайский клуб контактировал с представителями 47-летнего специалиста.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Густаво Пойета после 22 матчей располагается на 11-й строчке в таблице чемпионата Китая.

Луис Энрике, покинувший пост главного тренера «Барселоны» по окончании прошлого сезона, говорил, что намерен взять годичный отпуск, но если он решит возглавить «Шанхай Шэньхуа», к работе ему придётся вернуться в скором времени — новый сезон в китайской Суперлиге стартует в начале 2018 года.