Клопп против Гвардьолы. Это надо видеть

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КОУТИНЬЮ ВЕРНУЛСЯ. НО НА ПОЛЕ НЕ ВЫЙДЕТ

Сейчас модно во все материалы вставлять какую-нибудь цитату из «Игры Престолов». Мы пойдем дальше. Британские умельцы смастерили прекрасную иллюстрацию того, как Коутинью возвращался к тренировкам «Ливерпуля» после срыва трансфера в «Барселону». Честно, я не смотрел «Игру Престолов», но, говорят, это какая-то знаковая сцена из сериала.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Philippe Coutinho has returned to Liverpool training today <a href="https://t.co/KtZGFlHHND">pic.twitter.com/KtZGFlHHND</a></p>— JOE.co.uk (@JOE_co_uk) <a href="https://twitter.com/JOE_co_uk/status/905741409755508736">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Юрген Клопп к Коутинью лоялен. На пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» он защищал южноамериканца и твердил, что у него действительно были проблемы со спиной. Хотя уже 1 сентября Коутинью вовсю играл за сборную и даже забил Эквадору.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">⚽️ GOAL OF THE NIGHT ⚽️<br><br>Last night, Gabriel Jesus got absolutely CRUSHED on this assist to Coutinho ? (via <a href="https://twitter.com/beINSPORTSUSA">@beINSPORTSUSA</a>) <a href="https://t.co/PP7Y37n7e1">pic.twitter.com/PP7Y37n7e1</a></p>— go90 Zone (@go90Zone) <a href="https://twitter.com/go90Zone/status/903739660538662912">1 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С «Сити», правда, полузащитник не сыграет — он едва вернулся с другого полушария и не отдохнул. Зато к матчу готовы Роберту Фирмину, Салах и Мане, раздробившие «Арсенал» две недели назад. «Ливерпуль», как мы помним из прошлого сезона, шикарно играет с равными себе. При Клоппе «красные» уступили лишь раз в 22 матчах с командами из топ-7.

«ТОТТЕНХЭМ»: СПАСИБО, ЧТО СЕНТЯБРЬ!

В обоих домашних матчах этого сезона «шпоры» допустили осечки — проиграли «Челси» и разделили очки с «Бернли». Судя по всему, «Тоттенхэму» лучше все матчи чемпионата проводить в гостях, чем на «Уэмбли». К слову, на днях лондонцы представили ролик, посвященный их будущему стадиону. На «Уайт Харт Лейн» будет первое в мире поле, выдвигающееся по частям, и еще там можно будет играть в американский футбол (Лондон очень хочет принять матчи НФЛ).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WOW: <a href="https://twitter.com/SpursOfficial">@SpursOfficial</a> reveal their new stadium will have a retractable pitch. ???<br> <a href="https://t.co/SlxnGdA2Gs">pic.twitter.com/SlxnGdA2Gs</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/905853689847586816">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но до этого еще год. Хорошо хоть «Тоттенхэм» дождался сентября, своего любимого месяца. Во-первых, уже два года подряд «шпоры» не теряют очков в первый день осени. Во-вторых, Кейн традиционно не забивает в августе, зато разживается голами в сентябре. Вот и сейчас так же — первого числа бомбардир «Тоттенхэма» отличился за сборную Англии. Дважды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Harry Kane second goal to celebrate the end of August ????????? <a href="https://twitter.com/hashtag/England?src=hash">#England</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ENGMAL?src=hash">#ENGMAL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HarryKane?src=hash">#HarryKane</a> <a href="https://t.co/Ek3wOhC9yn">pic.twitter.com/Ek3wOhC9yn</a></p>— N • E • M • O (@TafadzwaMunemo) <a href="https://twitter.com/TafadzwaMunemo/status/903727600467574784">1 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И да — главный тренер «Эвертона» Роналд Куман подтвердил, что Руни выйдет в основе, несмотря на проблемы с полицией и вождение в нетрезвом виде.

«ЛЕСТЕР» В ОТРАЖЕНИИ «ЧЕЛСИ»

Резкий спад «Лестера» в прошлом сезоне многие верно связывали с уходом Канте. Французский цементообразный полузащитник в чемпионский сезон выгрызал всю опорную зону, а ассистировал ему в этом нелегком деле Дринкуотер. Однако в одиночку английский полузащитник не смог потянуть ношу в опорной зоне, поэтому «Лестер» скатился. Теперь оба снова играют вместе — в заключительный день трансферного окна «Челси» приобрел Дринкуотера. И он уже вытворяет на тренировках такое.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Class from Danny Drinkwater ?<a href="https://twitter.com/hashtag/DD6?src=hash">#DD6</a> <a href="https://t.co/E3VPXBiz0r">pic.twitter.com/E3VPXBiz0r</a></p>— Mod (@HazardChaos) <a href="https://twitter.com/HazardChaos/status/905034231407104001">5 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Помимо Дринкуотера, за «Челси» может дебютировать и другой новичок — Дзаппакоста. Антонио Конте должен быть счастлив — в августе в прессу просочилась информация, что итальянец может уйти из «Челси», если клуб не купит игроков. Ерунда, конечно, но сейчас точно можно быть спокойным. И за Азара тоже — лидер «синих» тоже готов выйти на поле.

«АРСЕНАЛ» С АЛЕКСИСОМ, «МЮ» — ПОКА БЕЗ ЗЛАТАНА

Посмотрите на эту улыбку. Разве кто-нибудь скажет, что этот человек все лето вел холодную войну с собственным клубом, пытался форсировать свой трансфер в «Манчестер Сити» и отказывается продлевать истекающий через год контракт, чтобы уйти бесплатно?

Алексис Санчес снова сияет, хотя внутри он явно не в восторге от всей ситуации. «Арсенал» с начала сезона погряз в яме и пока не может из нее выбраться. Если лондонцы не обыграют и находящийся на дне «Борнмут», то Венгера можно увольнять (хотя этого все равно не произойдет никогда).

Зато когда-нибудь на поле вернется Ибрагимович. Швед все-таки остался в «МЮ», пусть играть пока не может — слишком тяжелую травму он получил весной. Златану пришлось расстаться и со своей «девяткой», но он как обычно красиво выпутался из ситуации: «Я лишь усовершенствовал свой игровой номер».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I never left, I just upgraded my number <a href="https://twitter.com/ManUtd">@ManUtd</a> <a href="https://t.co/lgSviWHzei">pic.twitter.com/lgSviWHzei</a></p>— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) <a href="https://twitter.com/Ibra_official/status/905789569462829056">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Со «Стоуком» «Юнайтед» сыграет без форварда, но, как он написал в Твиттере: «Передайте Жозе — я иду».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tell Jose I'm coming <a href="https://t.co/ozN6bNL7DA">pic.twitter.com/ozN6bNL7DA</a></p>— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) <a href="https://twitter.com/Ibra_official/status/906209723711672323">8 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

9 сентяря, суббота

14.30. МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 4.00 — П2 3.95.

17.00. АРСЕНАЛ — БОРНМУТ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.33 — Н 5.39 — П2 7.60.

17.00. БРАЙТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.59 — Н 3.01 — П2 3.02.

17.00. ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 4.42 — Н 3.70 — П2 1.81.

17.00. САУТГЕМПТОН — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.64 — Н 3.92 — П2 5.44.

17.00. ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.64 — Н 3.43 — П2 2.07.

19.30. СТОУК СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 6.68 — Н 4.19 — П2 1.51.

10 сентября, воскресенье

15.30. БЕРНЛИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.24 — Н 3.07 — П2 3.24.

18.00. СУОНСИ — НЬЮКАСЛ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.33 — Н 3.13 — П2 3.02.

11 сентября, понедельник

22.00. ВЕСТ ХЭМ — ХАДДЕРСФИЛД. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.87 — Н 3.38 — П2 3.99.