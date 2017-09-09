Клопп против Гвардьолы. Это надо видеть
«СЭ» анонсирует матчи четвертого тура
премьер-лиги и дает на них свой прогноз.
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КОУТИНЬЮ ВЕРНУЛСЯ. НО НА ПОЛЕ НЕ ВЫЙДЕТ
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Юрген Клопп к Коутинью лоялен. На
С «Сити», правда, полузащитник не сыграет — он едва вернулся с другого полушария и не отдохнул. Зато к матчу готовы Роберту Фирмину, Салах и Мане, раздробившие «Арсенал» две недели назад. «Ливерпуль», как мы помним из прошлого сезона, шикарно играет с равными себе. При Клоппе «красные» уступили лишь раз в 22 матчах с командами из топ-7.
«ТОТТЕНХЭМ»: СПАСИБО, ЧТО СЕНТЯБРЬ!
В обоих домашних матчах этого сезона «шпоры» допустили осечки — проиграли «Челси» и разделили очки с «Бернли». Судя по всему, «Тоттенхэму» лучше все матчи чемпионата проводить в гостях, чем на «Уэмбли». К слову, на днях лондонцы представили ролик, посвященный их будущему стадиону. На «Уайт Харт Лейн» будет первое в мире поле, выдвигающееся по частям, и еще там можно будет играть в американский футбол (Лондон очень хочет принять матчи НФЛ).
Но до этого еще год. Хорошо хоть «Тоттенхэм» дождался сентября, своего любимого месяца.
И да — главный тренер «Эвертона» Роналд Куман подтвердил, что Руни выйдет в основе, несмотря на проблемы с полицией и вождение в нетрезвом виде.
«ЛЕСТЕР» В ОТРАЖЕНИИ «ЧЕЛСИ»
Резкий спад «Лестера» в прошлом сезоне многие верно связывали с уходом Канте. Французский цементообразный полузащитник в чемпионский сезон выгрызал всю опорную зону, а ассистировал ему в этом нелегком деле Дринкуотер. Однако в одиночку английский полузащитник не смог потянуть ношу в опорной зоне, поэтому «Лестер» скатился. Теперь оба снова играют вместе — в заключительный день трансферного окна «Челси» приобрел Дринкуотера. И он уже вытворяет на тренировках такое.
Помимо Дринкуотера, за «Челси» может дебютировать и другой новичок — Дзаппакоста. Антонио Конте должен быть счастлив — в августе в прессу просочилась информация, что итальянец может уйти из «Челси», если клуб не купит игроков. Ерунда, конечно, но сейчас точно можно быть спокойным. И за Азара тоже — лидер «синих» тоже готов выйти на поле.
«АРСЕНАЛ» С АЛЕКСИСОМ, «МЮ» — ПОКА БЕЗ ЗЛАТАНА
Посмотрите на эту улыбку. Разве
Алексис Санчес снова сияет, хотя внутри он явно не в восторге от всей ситуации. «Арсенал» с начала сезона погряз в яме и пока не может из нее выбраться. Если лондонцы не обыграют и находящийся на дне «Борнмут», то Венгера можно увольнять (хотя этого все равно не произойдет никогда).
Зато
Со «Стоуком» «Юнайтед» сыграет без форварда, но, как он написал в Твиттере: «Передайте Жозе — я иду».
9 сентяря, суббота
14.30. МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 4.00 — П2 3.95.
17.00. АРСЕНАЛ — БОРНМУТ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.33 — Н 5.39 — П2 7.60.
17.00. БРАЙТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.59 — Н 3.01 — П2 3.02.
17.00. ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 4.42 — Н 3.70 — П2 1.81.
17.00. САУТГЕМПТОН — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.64 — Н 3.92 — П2 5.44.
17.00. ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.64 — Н 3.43 — П2 2.07.
19.30. СТОУК СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 6.68 — Н 4.19 — П2 1.51.
10 сентября, воскресенье
15.30. БЕРНЛИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.24 — Н 3.07 — П2 3.24.
18.00. СУОНСИ — НЬЮКАСЛ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.33 — Н 3.13 — П2 3.02.
11 сентября, понедельник
22.00. ВЕСТ ХЭМ — ХАДДЕРСФИЛД. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.87 — Н 3.38 — П2 3.99.
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