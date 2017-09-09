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9 сентября 2017, 10:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Клопп против Гвардьолы. Это надо видеть

«СЭ» анонсирует матчи четвертого тура премьер-лиги и дает на них свой прогноз.

СЭ анонсирует матчи четвертого тура <nobr>премьер-лиги</nobr> и дает на них свой прогноз. Увеличить
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КОУТИНЬЮ ВЕРНУЛСЯ. НО НА ПОЛЕ НЕ ВЫЙДЕТ

Сейчас модно во все материалы вставлять какую-нибудь цитату из «Игры Престолов». Мы пойдем дальше. Британские умельцы смастерили прекрасную иллюстрацию того, как Коутинью возвращался к тренировкам «Ливерпуля» после срыва трансфера в «Барселону». Честно, я не смотрел «Игру Престолов», но, говорят, это какая-то знаковая сцена из сериала.

Юрген Клопп к Коутинью лоялен. На пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» он защищал южноамериканца и твердил, что у него действительно были проблемы со спиной. Хотя уже 1 сентября Коутинью вовсю играл за сборную и даже забил Эквадору.

С «Сити», правда, полузащитник не сыграет — он едва вернулся с другого полушария и не отдохнул. Зато к матчу готовы Роберту Фирмину, Салах и Мане, раздробившие «Арсенал» две недели назад. «Ливерпуль», как мы помним из прошлого сезона, шикарно играет с равными себе. При Клоппе «красные» уступили лишь раз в 22 матчах с командами из топ-7.

«ТОТТЕНХЭМ»: СПАСИБО, ЧТО СЕНТЯБРЬ!

В обоих домашних матчах этого сезона «шпоры» допустили осечки — проиграли «Челси» и разделили очки с «Бернли». Судя по всему, «Тоттенхэму» лучше все матчи чемпионата проводить в гостях, чем на «Уэмбли». К слову, на днях лондонцы представили ролик, посвященный их будущему стадиону. На «Уайт Харт Лейн» будет первое в мире поле, выдвигающееся по частям, и еще там можно будет играть в американский футбол (Лондон очень хочет принять матчи НФЛ).

Но до этого еще год. Хорошо хоть «Тоттенхэм» дождался сентября, своего любимого месяца. Во-первых, уже два года подряд «шпоры» не теряют очков в первый день осени. Во-вторых, Кейн традиционно не забивает в августе, зато разживается голами в сентябре. Вот и сейчас так же — первого числа бомбардир «Тоттенхэма» отличился за сборную Англии. Дважды.

И да — главный тренер «Эвертона» Роналд Куман подтвердил, что Руни выйдет в основе, несмотря на проблемы с полицией и вождение в нетрезвом виде.

«ЛЕСТЕР» В ОТРАЖЕНИИ «ЧЕЛСИ»

Резкий спад «Лестера» в прошлом сезоне многие верно связывали с уходом Канте. Французский цементообразный полузащитник в чемпионский сезон выгрызал всю опорную зону, а ассистировал ему в этом нелегком деле Дринкуотер. Однако в одиночку английский полузащитник не смог потянуть ношу в опорной зоне, поэтому «Лестер» скатился. Теперь оба снова играют вместе — в заключительный день трансферного окна «Челси» приобрел Дринкуотера. И он уже вытворяет на тренировках такое.

Помимо Дринкуотера, за «Челси» может дебютировать и другой новичок — Дзаппакоста. Антонио Конте должен быть счастлив — в августе в прессу просочилась информация, что итальянец может уйти из «Челси», если клуб не купит игроков. Ерунда, конечно, но сейчас точно можно быть спокойным. И за Азара тоже — лидер «синих» тоже готов выйти на поле.

«АРСЕНАЛ» С АЛЕКСИСОМ, «МЮ» — ПОКА БЕЗ ЗЛАТАНА

Посмотрите на эту улыбку. Разве кто-нибудь скажет, что этот человек все лето вел холодную войну с собственным клубом, пытался форсировать свой трансфер в «Манчестер Сити» и отказывается продлевать истекающий через год контракт, чтобы уйти бесплатно?

Алексис Санчес снова сияет, хотя внутри он явно не в восторге от всей ситуации. «Арсенал» с начала сезона погряз в яме и пока не может из нее выбраться. Если лондонцы не обыграют и находящийся на дне «Борнмут», то Венгера можно увольнять (хотя этого все равно не произойдет никогда).

Зато когда-нибудь на поле вернется Ибрагимович. Швед все-таки остался в «МЮ», пусть играть пока не может — слишком тяжелую травму он получил весной. Златану пришлось расстаться и со своей «девяткой», но он как обычно красиво выпутался из ситуации: «Я лишь усовершенствовал свой игровой номер».

Со «Стоуком» «Юнайтед» сыграет без форварда, но, как он написал в Твиттере: «Передайте Жозе — я иду».

9 сентяря, суббота
14.30. МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 4.00 — П2 3.95.
17.00. АРСЕНАЛ — БОРНМУТ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.33 — Н 5.39 — П2 7.60.
17.00. БРАЙТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.59 — Н 3.01 — П2 3.02.
17.00. ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 4.42 — Н 3.70 — П2 1.81.
17.00. САУТГЕМПТОН — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.64 — Н 3.92 — П2 5.44.
17.00. ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.64 — Н 3.43 — П2 2.07.
19.30. СТОУК СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 6.68 — Н 4.19 — П2 1.51.

10 сентября, воскресенье
15.30. БЕРНЛИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.24 — Н 3.07 — П2 3.24.
18.00. СУОНСИ — НЬЮКАСЛ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.33 — Н 3.13 — П2 3.02.

11 сентября, понедельник
22.00. ВЕСТ ХЭМ — ХАДДЕРСФИЛД. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.87 — Н 3.38 — П2 3.99.

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