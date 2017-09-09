Хосеп Гвардьола: «Арсенал» хотел обменять Санчеса на Стерлинга, но это было без шансов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, что клуб вел переговоры с «Арсеналом» по поводу перехода нападающего Алексиса Санчеса.
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По словам специалиста, лондонцы хотели обменять чилийца на форварда Рахима Стерлинга.
— Когда мы вели переговоры с «Арсеналом» по Санчесу, они захотели обменять его на Стерлинга, — цитирует Sky Гвардьолу. — Они общались со мной, на что я сказал: «Без шансов. Рахим очень важен для нас». Ему 22 года, он еще может прибавить. Мы рассматривали только вариант с деньгами.
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