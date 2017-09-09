Хосеп Гвардьола: «Арсенал» хотел обменять Санчеса на Стерлинга, но это было без шансов

По словам специалиста, лондонцы хотели обменять чилийца на форварда Рахима Стерлинга.

— Когда мы вели переговоры с «Арсеналом» по Санчесу, они захотели обменять его на Стерлинга, — цитирует Sky Гвардьолу. — Они общались со мной, на что я сказал: «Без шансов. Рахим очень важен для нас». Ему 22 года, он еще может прибавить. Мы рассматривали только вариант с деньгами.