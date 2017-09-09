Без сюрпризов? Превью к 26-му туру КПЛ

Чемпионат Казахстана по футболу подошел к той стадии, когда вся интрига сводится к борьбе в нижней части турнирной таблицы. Поскольку именно там сейчас решается судьба прописки. Лидеры же спокойно доигрывают сезон. Наверное, только осечка «Астаны» сможет вернуть интерес болельщиков к делам чемпионским. Но в предстоящем туре «Астана» и «Кайрат» не должны испытать трудности в своих играх, потому как играть им придется против заведомо слабых противников. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Футбол. Премьер-лига. Тур 26

9 сентября

«Астана» — «Атырау»

У столичных футболистов не должны возникнуть проблемы в этой игре. Если они и оступятся, то только по собственной вине. А так, по всем компонентам превосходят гостей. Возможно, не станут форсировать события, а по ходу матча попытаются взять свое на классе. Астанчане не пропускали в последних шести турах, а их победная серия насчитывает восемь матчей подряд. Это весьма серьезный аргумент, чтобы в очередной раз поставить на победу северян.

Ранее команды встречались 22 раза. 13 игр завершились победой «Астаны» при четырех ничьих и пяти поражениях с общей разницей мячей 35−15. В ее активе и самая крупная победа над «нефтяниками», одержанная в 2002 году со счетом 5:0.

«Акжайык» — «Окжетпес»

Встречаются соседи по турнирной таблице. Перед очной встречей уральцы идут на последнем 12-м месте, кокшетаусцы — на предпоследнем. Разрыв между ними минимальное — одно очко. Поэтому не трудно представить, с каким настроем стороны выйдут на поле. Тем более что в последних турах команды потерпели поражения.

«Акжайык» с переменным успехом проводит домашние игры, чередуя победы с поражениями и ничейными результатами. Следовательно, нет никаких гарантий, что подопечные Вахида Масудова наберут очки. Другое дело, что незавидное турнирное положение заставит хозяев сыграть на результат, а там уже, как получится. Это касается и синегорцев, которые подходят к предстоящему матчу с двумя поражениями в пассиве. Причем оба раза проиграли дома, не забив ни одного мяча.

В предыдущих 20 встречах десять побед одержали футболисты «Акжайыка», в то время как «Окжетпесу» удавалось выигрывать в шести случаях. Еще четыре матча сильнейшего не выявили. Разница мячей 32−18 в пользу уральского клуба.

Самая крупная победа в личных встречах была зафиксирована в 2004 году, когда «Акжайык» разгромил «Окжетпес» со счетом 4:0.

10 сентября

«Иртыш» — «Тобол»

Интересная игра ожидается. Костанайцы, наконец-то, начали забивать и побеждать. По крайней мере, в последних двух турах набрали четыре очка, а до этого не забивали и не выигрывали в трех матчах подряд. Павлодарцы пока не достигали победного результата при новом тренере Вячеславе Грозном, отыграв две встречи вничью. Поэтому должны быть настроены прервать безвыигрышную серию. Если же «Иртыш» проиграет, то позволит «Тоболу» обойти себя в турнирной таблице. На данный момент павлодарский клуб идет в таблице четвертым и опережает идущих следом костанайцев на два балла.

Команды между собой сыграют в 62-й раз. Прежде 22 победы одержали футболисты «Иртыша» при 19 ничейных исходах и 20 поражениях с разницей мячей 77−64. Также павлодарцам принадлежит самая крупная победа в личных противостояниях — 5:0 (2002).

«Кайрат» — «Кайсар»

В четвертом туре команды выдали интересный футбол. Особенно приятно удивили кызылординцы, действовавшие временами изящно — в одно-два касания. Игра получилась смотрибельной, хоть и не выявила победителя (1:1). С того момента «Кайсар» серьезно сдал. Правда, в последних трех турах исправно набирал очки, что позволяет надеяться на его конкурентоспособность в Алматы. Все-таки «Кайрат», несмотря на критику в свой адрес, еще не оступался при Карлосе Феррере. Да и не теряет веру догнать в таблице «Астану». Одним словом, очевидный фаворит воскресного противостояния.

В 45 играх «Кайрат» 23 раза побеждал «Кайсар». Кызылординцам удавалось выигрывать только в девяти матчах при 13 ничейных результатах. Разница мячей 62−33 в пользу алматинского клуба, на счету которого и самая крупная победа — 8:0 (1993).

«Актобе» — «Шахтер»

Равные по силам соперники, вследствие чего победить способна любая из команд. Многое будет зависеть от везения и бережного отношения к создаваемым моментам. Другое дело, что карагандинцам никак нельзя проигрывать, так как в этом случае рискуют ухудшить свое турнирное положение и оказаться в зоне вылета, откуда отчаянно стремится выбраться «Актобе». Сейчас «красно-белые» занимают десятое место, а «горняки» — восьмое. Однако команда Владимира Муханова ушла на перерыв с хорошим настроением после победы над «Окжетпесом» (2:0). И, наверняка, постарается закрепить успех.

В личных встречах «Актобе» чаще побеждал «Шахтер». В 24 случаях удача благоволила актюбинцам, потерпевшим при этом 17 поражений. Еще 17 игр завершились вничью. Разница мячей 61−49 в пользу актюбинской команды.

«Ордабасы» — «Тараз»

Южное дерби. Болельщикам всегда интересны такие игры, в которых команды больше думают об атаке, чем о сохранности ворот. И все-таки есть одно «но». Шымкентцы практически обеспечили себе бронзовые медали. Им нужно очень постараться, чтобы до конца чемпионата растерять нынешнее преимущество над соперниками. В этой связи они навряд ли станут «убиваться» на поле, что, собственно, и может отразиться на результате встречи.

Кроме того, в предыдущих турах «Ордабасы» не отмечался стабильной игрой и стабильным набором очков. Опять же из-за недооценки оппонентов и собственной расхлябанности. Трудно им будет перенастроить себя и на встречу с таразцами, которым очки нужнее больше. Тем не менее, на стороне хозяев общекомандный класс, который может быть нивелирован сумасшедшей самоотдачей гостей. Посмотрим, как в итоге выйдет.

Интересная у команд история личных встреч. Каждая из них имеет в активе по семь побед при семи ничьих. Разница мячей 26−25 в пользу «Ордабасы», имеющего на счету и самую крупную победу над таразцами — 5:0 (2009).