Без сюрпризов? Превью к 26-му туру КПЛ
Тур пройдет
9—10 сентября. Лидеры чемпионата сыграют в разные дни и на своем поле.
Чемпионат Казахстана по футболу подошел к той стадии, когда вся интрига сводится к борьбе в нижней части турнирной таблицы. Поскольку именно там сейчас решается судьба прописки. Лидеры же спокойно доигрывают сезон. Наверное, только осечка «Астаны» сможет вернуть интерес болельщиков к делам чемпионским. Но в предстоящем туре «Астана» и «Кайрат» не должны испытать трудности в своих играх, потому как играть им придется против заведомо слабых противников. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.
Футбол.
9 сентября
«Астана» — «Атырау»
У столичных футболистов не должны возникнуть проблемы в этой игре. Если они и оступятся, то только по собственной вине. А так, по всем компонентам превосходят гостей. Возможно, не станут форсировать события, а по ходу матча попытаются взять свое на классе. Астанчане не пропускали в последних шести турах, а их победная серия насчитывает восемь матчей подряд. Это весьма серьезный аргумент, чтобы в очередной раз поставить на победу северян.
Ранее команды встречались 22 раза. 13 игр завершились победой «Астаны» при четырех ничьих и пяти поражениях с общей разницей мячей 35−15. В ее активе и самая крупная победа над «нефтяниками», одержанная в 2002 году со счетом 5:0.
«Акжайык» — «Окжетпес»
Встречаются соседи по турнирной таблице. Перед очной встречей уральцы идут на последнем 12-м месте, кокшетаусцы — на предпоследнем. Разрыв между ними минимальное — одно очко. Поэтому не трудно представить, с каким настроем стороны выйдут на поле. Тем более что в последних турах команды потерпели поражения.
«Акжайык» с переменным успехом проводит домашние игры, чередуя победы с поражениями и ничейными результатами. Следовательно, нет никаких гарантий, что подопечные Вахида Масудова наберут очки. Другое дело, что незавидное турнирное положение заставит хозяев сыграть на результат, а там уже, как получится. Это касается и синегорцев, которые подходят к предстоящему матчу с двумя поражениями в пассиве. Причем оба раза проиграли дома, не забив ни одного мяча.
В предыдущих 20 встречах десять побед одержали футболисты «Акжайыка», в то время как «Окжетпесу» удавалось выигрывать в шести случаях. Еще четыре матча сильнейшего не выявили. Разница мячей 32−18 в пользу уральского клуба.
Самая крупная победа в личных встречах была зафиксирована в 2004 году, когда «Акжайык» разгромил «Окжетпес» со счетом 4:0.
10 сентября
«Иртыш» — «Тобол»
Интересная игра ожидается. Костанайцы,
Команды между собой сыграют в 62-й раз. Прежде 22 победы одержали футболисты «Иртыша» при 19 ничейных исходах и 20 поражениях с разницей мячей 77−64. Также павлодарцам принадлежит самая крупная победа в личных противостояниях — 5:0 (2002).
«Кайрат» — «Кайсар»
В четвертом туре команды выдали интересный футбол. Особенно приятно удивили кызылординцы, действовавшие временами изящно — в
В 45 играх «Кайрат» 23 раза побеждал «Кайсар». Кызылординцам удавалось выигрывать только в девяти матчах при 13 ничейных результатах. Разница мячей 62−33 в пользу алматинского клуба, на счету которого и самая крупная победа — 8:0 (1993).
«Актобе» — «Шахтер»
Равные по силам соперники, вследствие чего победить способна любая из команд. Многое будет зависеть от везения и бережного отношения к создаваемым моментам. Другое дело, что карагандинцам никак нельзя проигрывать, так как в этом случае рискуют ухудшить свое турнирное положение и оказаться в зоне вылета, откуда отчаянно стремится выбраться «Актобе». Сейчас «красно-белые» занимают десятое место, а «горняки» — восьмое. Однако команда Владимира Муханова ушла на перерыв с хорошим настроением после победы над «Окжетпесом» (2:0). И, наверняка, постарается закрепить успех.
В личных встречах «Актобе» чаще побеждал «Шахтер». В 24 случаях удача благоволила актюбинцам, потерпевшим при этом 17 поражений. Еще 17 игр завершились вничью. Разница мячей 61−49 в пользу актюбинской команды.
«Ордабасы» — «Тараз»
Южное дерби. Болельщикам всегда интересны такие игры, в которых команды больше думают об атаке, чем о сохранности ворот. И
Кроме того, в предыдущих турах «Ордабасы» не отмечался стабильной игрой и стабильным набором очков. Опять же
Интересная у команд история личных встреч. Каждая из них имеет в активе по семь побед при семи ничьих. Разница мячей 26−25 в пользу «Ордабасы», имеющего на счету и самую крупную победу над таразцами — 5:0 (2009).
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