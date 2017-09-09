«Бенфика» одолела «Портимоненсе» перед матчем с ПФК ЦСКА в Лиге чемпионов

Встреча, прошедшая в Лиссабоне в пятницу, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Жонас (60-я минута, с пенальти) и Андре Алмейда (78), у гостей на 56-й отличился Фабрисио. «Портимоненсе» во втором тайме остался вдесятером после того, как на 59-й минуте с поля был удален Эммануэль Хакман.

После этой победы «Бенфика», которая сыграет с ЦСКА в Лиге чемпионов на своем поле 12 сентября, вышла на второе место в чемпионате Португалии.