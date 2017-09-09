Леонид Слуцкий: Сейчас мне больно
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий после матча 6-го тура
чемпион-лиги против «Дерби Каунти» (0:5) отметил, что это поражение стало самым крупным в его карьере.
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Наставник извинился перед болельщиками.
«Я должен извиниться перед нашими болельщиками. Мне очень жаль. Когда команда проигрывает, это моя вина. Это самое крупное поражение в моей карьере. Сложное время для меня. Этот результат — неприятный сюрприз для меня. Мне больно», — приводит слова Слуцкого журналист Ричар Сатклифф в Твиттере.