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9 сентября 2017, 1:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Сейчас мне больно

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий после матча 6-го тура чемпион-лиги против «Дерби Каунти» (0:5) отметил, что это поражение стало самым крупным в его карьере.

Главный тренер <span class=error>Халла</span> Леонид <span class=error>Слуцкий</span> после матча 6-го тура <nobr>чемпион-лиги</nobr> против Дерби <span class=error>Каунти</span> (0:5) отметил что это поражение стало самым крупным в его карьере. Увеличить
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Наставник извинился перед болельщиками.

«Я должен извиниться перед нашими болельщиками. Мне очень жаль. Когда команда проигрывает, это моя вина. Это самое крупное поражение в моей карьере. Сложное время для меня. Этот результат — неприятный сюрприз для меня. Мне больно», — приводит слова Слуцкого журналист Ричар Сатклифф в Твиттере.

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