Леонид Слуцкий: Сейчас мне больно

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Наставник извинился перед болельщиками.

«Я должен извиниться перед нашими болельщиками. Мне очень жаль. Когда команда проигрывает, это моя вина. Это самое крупное поражение в моей карьере. Сложное время для меня. Этот результат — неприятный сюрприз для меня. Мне больно», — приводит слова Слуцкого журналист Ричар Сатклифф в Твиттере.