«Халл» Слуцкого раздавлен — 0:5. Как же так?
Российский тренер потерпел страшное поражение в Дерби.
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Видимо, что-то случилось...
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ДЕРБИ КАУНТИ — ХАЛЛ — 5:0 (4:0)
Голы: Выдра, 15 (1:0). Выдра, 34 (2:0). Дэйвис, 38 (3:0). Джонсон, 45 (4:0). Джонсон, 58 (5:0).
Нереализованный пенальти: Ларссон, 27 (мимо).
«Дерби Каунти»: Карсон, Бэйрд, Кио, Дэйвис, Ульссон, Лоренс, Хаддлстоун, Джонсон, Выдра (Мартин, 80), Вайманн (Расселл, 74), Ньюджент (Уиннолл, 73).
«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кингсли, Боуэн, Хенриксен, Ларссон, Тораль (Ирвайн, 70), Грощицки (Мейлер, 75), Дико (Дьоманде, 74).
Судья: Бонд.
6 сентября. Дерби. Стадион «Прайд Парк». 25 107 зрителей.
НОВИЧКИ ЕСТЬ…
Трансферное окно закрылось, так что теперь «Халл» и Леонид Слуцкий будут вариться в собственном соку до зимы — никакой подпитки извне ждать не стоит, хотя очень хотелось. В последний день лета «тигры» ждали Мусу, и с «Лестером» команда уже договорилась, но нигериец предпочел сидеть на лавке в
Впрочем, на финише «Халл» все же усилился. Хотя бы для комплекта были приобретены или арендованы пять футболистов, трое из которых дебютировали за «тигров» уже в игре с «Дерби Каунти». Слуцкий обещал, что в составе будут изменения — так и получилось. Центральный хавбек Тораль, фланговый защитник Кингсли и нападающий Дико вышли в основе.
На неделе Слуцкий дал флагманскому СМИ
Настрой на матч был правильным: позитивным, спокойным, оптимистичным. Перед началом игры Слуцкий как обычно то топтался на месте, то шатался из стороны в сторону — волновался. Быть может,
…А РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
Но кому страшны 0:1? Да, неприятно, но в стартовой игре сезона с «Астон Виллой» «Халл» в первые 20 минут выглядели еще хуже, а после перерыва добились ничьей. На этот раз «тигры» мутировали в слепых котят во второй половине первого тайма.
Все началось с пенальти в ворота «Дерби». Лоренс обхватил Аину двумя руками, так что в справедливости назначения 11-метрового сомнений нет. Но исполнение… Бить вызвался самый известный новичок «Халла» —
Прятаться было некуда, потому что котел только разогревался. На 34-й минуте Выдра воплотил в реальность избитое футбольное правило, а следом Дэйвис сделал счет разгромным. Тот самый Дэйвис, который в прошлом сезоне защищал цвета «Халла» в
КОШМАР В ОБОРОНЕ
Тут же Выдра должен был оформить
Пять лет назад, когда Жозе Моуринью руководил «Реалом», «Королевский клуб» проигрывал «Малаге» к перерыву. Тогда португалец сказал: «После первого тайма я хотел заменить всех». Те же мысли наверняка мелькали и в голове Слуцкого, потому что внятные 45 минут не провел никто. Два опорники не помогали обороне, нападающий не цеплялся за мяч, плеймекер — не разыгрывал его, а про всю четверку защитников и вратаря вообще лучше молчать.
В итоге Слуцкий не поменял никого в перерыве, и, наверное, был прав. Просто потому, что хуже уже быть не могло. «Дерби» тоже не пылал желанием добивать соперника — в плотном графике чемпионшипа лучше сэкономить силы, чем все отдать на одну игру. Поэтому хозяева во втором тайме забили лишь раз — после очередной грубой ошибки обороны.
Чудовищный результат. Да, команда не сыграна, и поражения можно было ждать. Но не такого…