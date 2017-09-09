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ДЕРБИ КАУНТИ — ХАЛЛ — 5:0 (4:0)

Голы: Выдра, 15 (1:0). Выдра, 34 (2:0). Дэйвис, 38 (3:0). Джонсон, 45 (4:0). Джонсон, 58 (5:0).

Нереализованный пенальти: Ларссон, 27 (мимо).

«Дерби Каунти»: Карсон, Бэйрд, Кио, Дэйвис, Ульссон, Лоренс, Хаддлстоун, Джонсон, Выдра (Мартин, 80), Вайманн (Расселл, 74), Ньюджент (Уиннолл, 73).

«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кингсли, Боуэн, Хенриксен, Ларссон, Тораль (Ирвайн, 70), Грощицки (Мейлер, 75), Дико (Дьоманде, 74).

Судья: Бонд.

6 сентября. Дерби. Стадион «Прайд Парк». 25 107 зрителей.

НОВИЧКИ ЕСТЬ…

Трансферное окно закрылось, так что теперь «Халл» и Леонид Слуцкий будут вариться в собственном соку до зимы — никакой подпитки извне ждать не стоит, хотя очень хотелось. В последний день лета «тигры» ждали Мусу, и с «Лестером» команда уже договорилась, но нигериец предпочел сидеть на лавке в премьер-лиге с пухлым кошельком, чем играть в клубе рангом ниже со своим «отцом», как он называет Слуцкого.

Впрочем, на финише «Халл» все же усилился. Хотя бы для комплекта были приобретены или арендованы пять футболистов, трое из которых дебютировали за «тигров» уже в игре с «Дерби Каунти». Слуцкий обещал, что в составе будут изменения — так и получилось. Центральный хавбек Тораль, фланговый защитник Кингсли и нападающий Дико вышли в основе.

На неделе Слуцкий дал флагманскому СМИ Кингстон-апон-Халла Hull Daily Mail залихватское интервью, в котором пообещал станцевать и прочитать рэп, если «тигры» выйдут в премьер-лигу. Опыт-то есть.

Настрой на матч был правильным: позитивным, спокойным, оптимистичным. Перед началом игры Слуцкий как обычно то топтался на месте, то шатался из стороны в сторону — волновался. Быть может, что-то чувствовал.

…А РЕЗУЛЬТАТА НЕТ

По-настоящему тревожно стало уже на исходе четверти часа, когда юный Эйна в очередной раз сыграл по-юношески: сфолил на Выдре в необязательной ситуации прямо у линии штрафной. Сам форвард сборной Чехии и реализовал «стандарт» с помощью вратаря Макгрегора — шотландец перед ударом зачем-то сделал шаг в сторону стенки, который и не позволил ему дотянуться до мяча.

Но кому страшны 0:1? Да, неприятно, но в стартовой игре сезона с «Астон Виллой» «Халл» в первые 20 минут выглядели еще хуже, а после перерыва добились ничьей. На этот раз «тигры» мутировали в слепых котят во второй половине первого тайма.

Все началось с пенальти в ворота «Дерби». Лоренс обхватил Аину двумя руками, так что в справедливости назначения 11-метрового сомнений нет. Но исполнение… Бить вызвался самый известный новичок «Халла» — экс-полузащитник «Арсенала», «Бирмингема» и «Сандерленда» Ларссон и отправил мяч на околоземную орбиту. В этот момент режиссер выхватил Слуцкого — он ладонями пытался спрятаться от этого кошмара.

Прятаться было некуда, потому что котел только разогревался. На 34-й минуте Выдра воплотил в реальность избитое футбольное правило, а следом Дэйвис сделал счет разгромным. Тот самый Дэйвис, который в прошлом сезоне защищал цвета «Халла» в премьер-лиге. Разумеется, защитник не праздновал гол в ворота бывших — прямо как Дзюба.

КОШМАР В ОБОРОНЕ

Тут же Выдра должен был оформить хет-трик, но на этот раз Макгрегор в ближнему углу сыграл великолепно. Но лишь отсрочил неминуемое — спустя пару минут Джонсон забил четвертый мяч. Что в этом эпизоде делала оборона — непонятно.

Пять лет назад, когда Жозе Моуринью руководил «Реалом», «Королевский клуб» проигрывал «Малаге» к перерыву. Тогда португалец сказал: «После первого тайма я хотел заменить всех». Те же мысли наверняка мелькали и в голове Слуцкого, потому что внятные 45 минут не провел никто. Два опорники не помогали обороне, нападающий не цеплялся за мяч, плеймекер — не разыгрывал его, а про всю четверку защитников и вратаря вообще лучше молчать.

В итоге Слуцкий не поменял никого в перерыве, и, наверное, был прав. Просто потому, что хуже уже быть не могло. «Дерби» тоже не пылал желанием добивать соперника — в плотном графике чемпионшипа лучше сэкономить силы, чем все отдать на одну игру. Поэтому хозяева во втором тайме забили лишь раз — после очередной грубой ошибки обороны.

Чудовищный результат. Да, команда не сыграна, и поражения можно было ждать. Но не такого…