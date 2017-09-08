Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30946964/
8 сентября 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Спортинг» вырвал победу у «Фейренши» в матче чемпионата Португалии по футболу

Футболисты лиссабонского «Спортинга» одержали победу над «Фейренши» в выездном матче пятого тура чемпионата Португалии.

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Споринга», в составе которого отличились Себастьян Коатес (62-я минута), Бруну Фернандеш (65) и Бас Дост (90+8, с пенальти). У «Фейренши» мячи забили Жуан Силва (69) и Огенекаро Этебо (80).

«Спортинг» одержал пять побед в пяти стартовых турах чемпионата, «Фейренши» с 8 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Спортинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 сентября

Россию не пустили на Паралимпиаду-2018 из-за допинга

Российская гимнастка, покорившая сердца болельщиков по всему миру. Фото

Сын бизнесмена и любимец юных дев: наглый российский теннисист покоряет США