«Спортинг» вырвал победу у «Фейренши» в матче чемпионата Португалии по футболу

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Споринга», в составе которого отличились Себастьян Коатес (62-я минута), Бруну Фернандеш (65) и Бас Дост (90+8, с пенальти). У «Фейренши» мячи забили Жуан Силва (69) и Огенекаро Этебо (80).

«Спортинг» одержал пять побед в пяти стартовых турах чемпионата, «Фейренши» с 8 очками занимает шестое место в турнирной таблице.