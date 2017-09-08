«Спортинг» вырвал победу у «Фейренши» в матче чемпионата Португалии по футболу
Футболисты лиссабонского «Спортинга» одержали победу над «Фейренши» в выездном матче пятого тура чемпионата Португалии.
Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Споринга», в составе которого отличились Себастьян Коатес (62-я минута), Бруну Фернандеш (65) и Бас Дост (90+8, с пенальти). У «Фейренши» мячи забили Жуан Силва (69) и Огенекаро Этебо (80).
«Спортинг» одержал пять побед в пяти стартовых турах чемпионата, «Фейренши» с 8 очками занимает шестое место в турнирной таблице.
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