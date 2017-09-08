«Халл Сити» потерпел поражение со счётом 0:5

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На 15-й минуте Матей Выдра вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте гости могли сравнять счёт, но Себастьян Ларссон не реализовал пенальти. На 34-й минуте Выдра оформил дубль, а через несколько минут Кёртис Дэвис сделал счёт 3:0. В конце первого тайма четвёртый мяч забил Брэдли Джонсон, а на 58-й минуте он отличился вновь.

В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» с семью очками в активе располагается на 10-й строчке.