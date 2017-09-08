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8 сентября 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл Сити» потерпел поражение со счётом 0:5

В матче 6-го тура Чемпионшипа «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, потерпел в гостях крупное поражение со счётом 0:5 от «Дерби Каунти».

В матче 6-го тура <span class=error>Чемпионшипа</span> <span class=error>Халл</span> Сити главным тренером которого является Леонид <span class=error>Слуцкий</span> потерпел в гостях крупное поражение со счётом 0:5 от Дерби <span class=error>Каунти</span>. Увеличить
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На 15-й минуте Матей Выдра вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте гости могли сравнять счёт, но Себастьян Ларссон не реализовал пенальти. На 34-й минуте Выдра оформил дубль, а через несколько минут Кёртис Дэвис сделал счёт 3:0. В конце первого тайма четвёртый мяч забил Брэдли Джонсон, а на 58-й минуте он отличился вновь.

В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» с семью очками в активе располагается на 10-й строчке.

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Новости Зарубежного футбола

Слуцкий назвал предстоящий матч «Халл Сити» с «Дерби Каунти» непредсказуемым

Слуцкий назвал предстоящий матч «Халл Сити» с «Дерби Каунти» непредсказуемым

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии выездного матча 6-го тура Чемпионшипа с «Дерби Каунти» поделился ожиданиями от игры. Встреча состоится сегодня, начало игры — в 21:45.
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