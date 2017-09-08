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8 сентября 2017, 23:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» нанёс «Гамбургу» первое поражение в сезоне

В стартовом матче 3-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Гамбург» и «РБ Лейпциг».

В стартовом матче 3-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> встречались Гамбург и РБ Лейпциг. Увеличить
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Игра, прошедшая на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, завершилась минимальной победой второй команды Германии прошлого сезона.

«РБ Лейпциг» вышел вперёд на 67-й минуте, когда точным ударом отметился Наби Кейта. Окончательный результат установил на 75-й минуте Тимо Вернер.

«Гамбург», стартовавший в нынешнем первенстве с двух побед кряду, впервые проиграл. «РБ Лейпциг», начавший чемпионат с поражения, одержал вторую победу подряд.

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