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8 сентября 2017, 23:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол и результативная передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Метц»

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Метцем» в матче пятого тура чемпионата Франции.

<span class=error>ПСЖ</span> одержал крупную победу над <span class=error>Метцем</span> в матче пятого тура чемпионата Франции. Увеличить
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Встреча прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

На 31-й минуте счёт в матче с передачи Неймара открыл Эдинсон Кавани. Спустя шесть минут Эммануэль Ривьер сравнял счёт. В начале второй половины игры хозяева остались вдесятером — красную карточку получил Бенуа Ассу-Экотто. Парижане незамедлительно воспользовались численным преимуществом — сначала Килиан Мбаппе забил дебютный гол за команду, затем отличился Неймар, а крупным счёт сделал Кавани, оформивший дубль с передачи Мбаппе. На 87-й минуте пятый гол в ворота «Метца» забил вышедший на замену Лукас Моура.

«ПСЖ» набрал 15 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» (0) — последний.

8.09.2017 21:45 основной раунд: 5-й тур Stade Saint-Symphorien
Метц 1:5 ПСЖ
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Филипп Хиншбергер Эмери Унаи
Голы
37′ Эмманюэль Ривьер  
9 Эдинсон Кавани 31′
29 Кильян Мбаппе 59′
10 Неймар 69′
9 Эдинсон Кавани 75′
7 Родригес Моура Лукас 87′
Составы
Эйдзи Кавасима 16
Иван Бальиу 25
56′ Бенуа Ассу-Экотто 32
Милан Бишевац 6
Мусса Ниакате 21
Матье Доссеви 17
Рено Коад 24
Крис Филиппс 23
55′ Эмманюэль Ривьер 29
Опа Нгюетт 11
76′ Нолан Ру 9
Бриан Фернандес 10
61′ Кафу 26
Маттье Юдоль 12
16 Альфонс Ареола
12 Тома Менье
17 Юри Берчиче
3 Преснель Кимпембе
5 Маркиньюс
23 Юлиан Дракслер 41′
10 Неймар
29 Кильян Мбаппе
9 Эдинсон Кавани 78′
7 Родригес Моура Лукас
8 Тиагу Мотта 78′
18 Джовани Ло Сельсо
25 Адриен Рабьо 84′
24 Кристофер Нкунку
Статистика
0 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 23
1 Удары в створ 12
6 Угловые 7
9 Фолы 7
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Себастьен Дезьяж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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