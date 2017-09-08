Гол и результативная передача Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Метц»
«ПСЖ» одержал крупную победу над «Метцем» в матче пятого тура чемпионата Франции.
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Встреча прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
На 31-й минуте счёт в матче с передачи Неймара открыл Эдинсон Кавани. Спустя шесть минут Эммануэль Ривьер сравнял счёт. В начале второй половины игры хозяева остались вдесятером — красную карточку получил Бенуа
«ПСЖ» набрал 15 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» (0) — последний.
|Филипп Хиншбергер
|Эмери Унаи
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|0
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|23
|1
|Удары в створ
|12
|6
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Себастьен Дезьяж (Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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