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8 сентября 2017, 23:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марибор» перед матчем со «Спартаком» сыграл дома вничью с «Целе»

«Марибор», являющийся соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 8-го тура чемпионата Словении принимал «Целе».

Встреча завершилась вничью — зрители голов не увидели.

В таблице первенства «Марибор» занимает первое место, опережая на одно очко «Олимпию», сыгравшую на матч меньше.

Именно «Марибор» станет первым соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч состоится в Словении 13 сентября.

Марибор
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