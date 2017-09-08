Футболисты минского «Динамо» победили на выезде «Гомель» в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный мяч на гомельском стадионе «Центральный» был забит на 70-й минуте встречи. Минчане получили право на штрафной. Словацкий защитник хозяев поля Лукаш Тесак, пытаясь выбить мяч подальше в центр поля, отправил его в собственные ворота. Минское «Динамо» под руководством Сергея Гуренко лидирует в турнирной таблице, в их активе 49 очков после 21 игры.

Матчи 21-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге продолжатся 9 сентября. В этот день сыграют «Шахтер» (Солигорск) — «Крумкачы» (Минск), БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь), 10 сентября встретятся «Минск» — «Слуцк», «Городея» — «Витебск», «Динамо-Брест» — «Ислочь». Завершится 21-й тур матчами 11 сентября, в которых сыграют «Торпедо-БелАЗ» — «Нафтан», «Неман» — «Днепр».