Футболисты минского «Динамо» победили на выезде «Гомель» в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Гомель» со счетом 1:0 в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Единственный мяч на гомельском стадионе «Центральный» был забит на 70-й минуте встречи. Минчане получили право на штрафной. Словацкий защитник хозяев поля Лукаш Тесак, пытаясь выбить мяч подальше в центр поля, отправил его в собственные ворота. Минское «Динамо» под руководством Сергея Гуренко лидирует в турнирной таблице, в их активе 49 очков после 21 игры.
Матчи 21-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге продолжатся 9 сентября. В этот день сыграют «Шахтер» (Солигорск) — «Крумкачы» (Минск), БАТЭ (Борисов) — «Славия» (Мозырь), 10 сентября встретятся «Минск» — «Слуцк», «Городея» — «Витебск», «Динамо-Брест» — «Ислочь». Завершится 21-й тур матчами 11 сентября, в которых сыграют «Торпедо-БелАЗ» — «Нафтан», «Неман» — «Днепр».
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