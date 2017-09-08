Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в августе по версии болельщиков
Российский вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в августе по итогам опроса болельщиков, сообщает
пресс-служба клуба.
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«Сьон» не смог выиграть ни одного матча чемпионата Швейцарии из прошедших в августе четырёх, и Митрюшкин в этих встречах пропускал как минимум один гол. Однако в прошлом месяце Антон дважды был признан лучшим вратарём тура в Суперлиге. Всего в текущем сезоне чемпионата Швейцарии 21-летний голкипер принял участие в шести матчах, пропустив шесть мячей.
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