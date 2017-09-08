Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30945868/
8 сентября 2017, 21:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в августе по версии болельщиков

Российский вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в августе по итогам опроса болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Российский вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком <span class=error>Сьона</span> в августе по итогам опроса болельщиков сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сьон» не смог выиграть ни одного матча чемпионата Швейцарии из прошедших в августе четырёх, и Митрюшкин в этих встречах пропускал как минимум один гол. Однако в прошлом месяце Антон дважды был признан лучшим вратарём тура в Суперлиге. Всего в текущем сезоне чемпионата Швейцарии 21-летний голкипер принял участие в шести матчах, пропустив шесть мячей.

Сьон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп