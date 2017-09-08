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8 сентября 2017, 20:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матч «Сампдория» — «Рома» отложен из-за погодных условий

Матч 3-го тура итальянской Серии A между «Сампдорией» и «Ромой» не состоится в субботу из-за погодных условий.

Матч 3-го тура итальянской Серии A между Сампдорией и <span class=error>Ромой</span> не состоится в субботу <nobr>из-за </nobr>погодных условий. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт римского клуба, игра, которая должна была состоятся 9 сентября на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, была отложена из-за угрозы стихийного бедствия. В субботу в городе ожидается очень сильный дождь и в этой связи было принято решение встречу перенести.

О новой дате проведения матча «Сампдория» — «Рома» станет известно позже.

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