Матч «Сампдория» — «Рома» отложен из-за погодных условий
Матч 3-го тура итальянской Серии A между «Сампдорией» и «Ромой» не состоится в субботу
из-за погодных условий.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает официальный сайт римского клуба, игра, которая должна была состоятся 9 сентября на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, была отложена
О новой дате проведения матча «Сампдория» — «Рома» станет известно позже.
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