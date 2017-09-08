Манчини «заколачивает» гораздо больше Карреры

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Хорошо осведомленная миланская газета «Либеро» сообщает, что оклад «мистера» из Санкт-Петербурга составляет 4,5 млн. евро в год, а тренер красно-белых получает чуть меньше 2 млн. евро. Итальянский футбол, может быть, и сдает свои международные позиции, констатирует газета, но это никак не сказывается на репутации наших тренеров: они — одни из самых известных и высокооплачиваемых в мире.

Самая весомая зарплата в Серии А — у Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» — 7 млн. евро в год. Кроме него на первых позициях по заработкам в итальянском элитном дивизионе — тренер с российским опытом работы Лучано Спаллетти, получающий 4 млн. евро в год в «Интернационале». Но оба они, как и Винченцо Монтелла из «Милана» (3,5 млн. в год), — исключение.

Иные их коллеги из Серии А, как правило, зарабатывают меньше итальянцев, тренирующих за рубежом. Причем частенько — даже меньше кого-то из своих же игроков. Всего в одном из 20 клубов Серии А («Кротоне») главный тренер Давиде Никола получает больше абсолютно любого из своих футболистов.

С годовой зарплатой в 600.000 евро «влачит существование» начинающий тренер Марко Барони из «Беневенто». Но он — богач по сравнению с другими коллегами- дебютантами — Кристианом Букки из «Сассуоло» и Леонардо Семпличи из СПАЛа (400.000 евро в год каждый) и тем более Фабио Пеккии из «Вероны» (250,000 евро).

Кстати, последний держит своеобразный рекорд: он не просто уступает в заработке 15-и игрокам, выступающим под его началом, но и получает аж в 8 раз меньше лучшего из них — нападающего Джампаоло Паццини.

Эусебио Ди Франческо в «Роме» (с годовым окладом в 1.5 млн. евро) получает меньше 14 игроков клуба (среди которых Эдин Джеко зарабатывает в три раза больше тренера). Втрое меньше ключевого футболиста Лоренцо Инсинье в «Наполи» поступает на зарплатную карту и тамошнему «мистеру» Маурицио Сарри.

Куда большие деньги «капают» на счета других итальянских тренеров, уехавших на заработки за границу. Так Карло Анчелотти получает в «Баварии» 15 млн. евро в год, включая гонорары по рекламным контрактам, Антонио Конте в «Челси» — 7 млн. и Вальтера Мадзарри в «Уотфорде» — 3 млн.