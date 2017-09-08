Мане признан лучшим игроком августа в АПЛ, Вагнер — лучшим тренером
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком августа в английской
Премьер-лиге, сообщает официальный сайт АПЛ.
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Сенегальский форвард забил три гола в трёх стартовых тура чемпионата в августе и возглавляет таблицу бомбардиров.
Лучшим тренером прошлого месяца в АПЛ признан наставник «Хаддерсфилд Таун» Давид Вагнер.
Дебютант АПЛ под руководством немецкого специалиста разгромил «Кристал Пэлас» (3:0), обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) и сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0).
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