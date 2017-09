Дебют в дерби Дембеле и «Месталья» в огне

ЖАРКИЙ ПРИЕМ ДЛЯ ДЕМБЕЛЕ

В эту субботу постарайтесь не пропустить каталонское дерби, в котором должен состояться дебют самого дорогого футболиста в истории «Барселоны» — Усмана Дембеле. В конце августа француз переехал в столицу Каталонии из Дортмунда за рекордные для «сине-гранатовых» 105 миллионов евро (+ бонусы), но перерыв на игры сборных отложил его официальное вступление в должность левого вингера каталонцев. Впрочем, это даже хорошо: стартовать с такой жаркой драки, в которую всегда превращаются игры между «Барселоной» и «Эспаньолом», — значит, прочувствовать командный дух до конца.

Этот матч будет особенным для главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. В свою бытность футболистом именно игрой в «Эспаньоле» он привлек к себе пристальное внимание со стороны других клубов, вскоре перешел в «Барселону», а оттуда — в «Атлетик». Став тренером, Вальверде успешно работал с «попугаями», добравшись однажды до финала Кубка УЕФА и убедительно положив «Барсу» на лопатки в одном из каталонских дерби (3:1, сезон-2006/07). Теперь болельщики «сине-гранатовых» ждут от него не менее убедительной победы над нелюбимыми соседями.

ОХОТА ЗА МАДРИДСКИМИ СКАЛЬПАМИ

«Валенсия», едва не отняв три очка на «Сантьяго Бернабеу», вполне могла войти во вкус в охоте за скальпами мадридских грандов. «Атлетико» Симеоне на вкус довольно горек, но команда Марселино пока выглядит очень хорошо и с большой вероятностью может продолжить начатое. «Месталья» обеспечит зарево необходимых ритуальных костров.

У поклонников «матрасников» на неделе появился большой повод для радости — Диего Симеоне продлил свой контракт до 2020 года. Похоже, без еще одной большой победы «Чоло» Мадрид не покинет — чемпионат Англии и лично Роман Абрамович могут начинать кусать локти. Говорят, теперь из баров в красно-белой части испанской столицы часто можно услышать песню «Лондон, гудбай».

ИСКО И АСЕНСИО — SHOW MUST GO ON

В «Реале» с самого начала сезона отмечается повышенная активность молодых игроков, почувствовавших, что отсутствие Криштиану Роналду — португалец продолжает отбывать пятиматчевую дисквалификацию — лучшее время, чтобы проявить себя. Речь, в первую очередь, об Иско и Марко Асенсио. Первый забил победный гол «МЮ» в Суперкубке Европы и затем стал главным героем важнейшей для сборной Испании игры против итальянцев, а второй дважды отличился в Суперкубке Испании против «Барселоны», после чего своим дублем спас для «Реала» сложную игру с «Валенсией».

Именно Марко, получившего приз лучшему игроку ла лиги в августе, сейчас называют в Мадриде главной надеждой «сливочных» на годы вперед. В матче против «Леванте» оба футболиста продолжат разить наповал своими мечами, и блеск стали вместе с солнцем будут слепить собравшихся на трибунах «Сантьяго Бернабеу».

ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ ЮЖНО-МАДРИДСКОЕ ДЕРБИ

Третий тур откроет первое в истории дерби команд, представляющих южные районы испанской столицы. «Хетафе» и «Леганес» разминулись в прошлом сезоне — первые как раз вылетели из примеры, а вторые — только что туда попали. Но на этот раз все сошлось. Уже сегодня вечером на стадионе «Бутарке» мадридские южане впервые встретятся между собой. Само собой, будет по-южному жарко.

8 сентября, пятница

22:00. ЛЕГАНЕС — ХЕТАФЕ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.05 — Н 3.22 — П2 3.98.

9 сентября, суббота

14:00. РЕАЛ — ЛЕВАНТЕ. Прогноз «СЭ» — 4:0. Прогноз WinLine — П1 1.06 — Н 9.97 — П2 20.0

17:15. ВАЛЕНСИЯ — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 3.42 — Н 3.19 — П2 2.11

19:30. СЕВИЛЬЯ — ЭЙБАР. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.60 — Н 3.87 — П2 5.13

21:45. БАРСЕЛОНА — ЭСПАНЬОЛ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.15 — Н 7.03 — П2 13.0.

10 сентября, воскресенье

13:00. ДЕПОРТИВО — РЕАЛ СОСЬЕДАД. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.64 — Н 3.25 — П2 2.54

17:15. АТЛЕТИК — ЖИРОНА. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.65 — Н 3.67 — П2 4.97

19:30. СЕЛЬТА — АЛАВЕС. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 1.71 — Н 3.49 — П2 4.75

21:45. ВИЛЬЯРРЕАЛ — БЕТИС. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.80 — Н 3.49 — П2 4.20.

11 сентября, понедельник

22:00. МАЛАГА — ЛАС ПАЛЬМАС. Прогноз «СЭ» — 0:0. Прогноз WinLine — П1 1.97 — Н 3.40 — П2 3.61.