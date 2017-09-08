«Интер» продлил контракт с Перишичем до 2022 года
«Интер» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Иваном Перишичем.
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Новое соглашение итальянского клуба с 28-летним футболистом сборной Хорватии рассчитано до 30 июня 2022 года.
Перишич перешёл в «Интер» из немецкого «Вольфсбурга» в 2015 году за € 19 млн. В составе нерадзурри хавбек провёл 80 матчей, забил 21 гол и сделал 21 голевую передачу.
Прошедшим летом приобрести Перишича намеревался «Манчестер Юнайтед», но «Интер» сохранил полузащитника в своих рядах.
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