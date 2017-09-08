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8 сентября 2017, 18:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» продлил контракт с Перишичем до 2022 года

«Интер» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Иваном Перишичем.

<span class=error>Интер</span> на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником <span class=error>Иваном</span> <span class=error>Перишичем</span>. Увеличить
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Новое соглашение итальянского клуба с 28-летним футболистом сборной Хорватии рассчитано до 30 июня 2022 года.

Перишич перешёл в «Интер» из немецкого «Вольфсбурга» в 2015 году за € 19 млн. В составе нерадзурри хавбек провёл 80 матчей, забил 21 гол и сделал 21 голевую передачу.

Прошедшим летом приобрести Перишича намеревался «Манчестер Юнайтед», но «Интер» сохранил полузащитника в своих рядах.

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