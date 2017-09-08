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8 сентября 2017, 17:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист «Интера» и сборной Аргентины Камбьяссо завершил карьеру

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Экс-полузащитник миланского «Интера» и сборной Аргентины по футболу Эстебан Камбьяссо, которому в августе исполнилось 37 лет, завершил карьеру игрока, сообщает Football Italia.

Аргентинец выступал в «Интере» на протяжении 10 лет, став с ним пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов (сезон-2009/10) и клубном чемпионате мира (2010). На заре карьеры он становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА в составе мадридского Реала.

После ухода из «Интера» аргентинец сезон провел в английском «Лестере», а с августа 2015 года Камбьяссо выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого дважды выиграл чемпионат Греции. На счету Камбьяссо также более 50 матчей за сборную Аргентины.

Отмечается, что у Камбьяссо есть тренерская лицензия, позволяющая ему тренировать юношеские команды и быть ассистентом в клубах топ-уровня, однако, как ожидается, он станет спортивным директором.

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