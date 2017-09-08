Экс-футболист «Интера» и сборной Аргентины Камбьяссо завершил карьеру

Аргентинец выступал в «Интере» на протяжении 10 лет, став с ним пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов (сезон-2009/10) и клубном чемпионате мира (2010). На заре карьеры он становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА в составе мадридского Реала.

После ухода из «Интера» аргентинец сезон провел в английском «Лестере», а с августа 2015 года Камбьяссо выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого дважды выиграл чемпионат Греции. На счету Камбьяссо также более 50 матчей за сборную Аргентины.