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8 сентября 2017, 16:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола не сможет рассчитывать на Компани в матче с «Ливерпулем»

Защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не выйдет на поле в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем».

Защитник и капитан Манчестер Сити <span class=error>Венсан</span> <span class=error>Компани</span> не выйдет на поле в матче 4-го тура <nobr>Премьер-лиги</nobr> с Ливерпулем. Увеличить
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Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер Хосеп Гардиола. Ранее сообщалось, что бельгиец может пропустить игру из-за повреждения икроножной мышцы.

«Не думаю, что Компани будет доступен завтра. Обидно, потому что в прошлом сезоне последние 7−9 игр он провёл без проблем. Желаем ему скорейшего возвращения», — отметил Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 9 сентября. Начало — 14:30 мск.

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