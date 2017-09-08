Гвардиола не сможет рассчитывать на Компани в матче с «Ливерпулем»
Защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не выйдет на поле в матче 4-го тура
Премьер-лиги с «Ливерпулем».
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«Не думаю, что Компани будет доступен завтра. Обидно, потому что в прошлом сезоне последние 7−9 игр он провёл без проблем. Желаем ему скорейшего возвращения», — отметил Гвардиола.
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 9 сентября. Начало — 14:30 мск.
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