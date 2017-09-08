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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30942547/
8 сентября 2017, 15:27 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Клуб суперлиги Турции интересуется форвардом «Кайрата»

Нападающий «Кайрата» Жерар Гоу вошел в сферу интересов турецкого «Бурсаспора». Об этом сообщает Bursa Hakimiyet.

По данным издания, «Бурсаспор» контактировал с Гоу насчет возможного трансфера. Контракт ивуарийца с «Кайратом» рассчитан до 31 декабря этого года.

У «Бурсаспора» остается совсем мало времени, чтобы подписать Гоу. Трансферное окно в Турции закроется уже в ночь с 8 на 9 сентября. Ранее «Бурсаспор» пытался купить нападающего «Астаны» Патрика Твумаси.

28-летний Гоу выступает за «Кайрат» с лета 2014 года. На его счету 73 гола в 93 матчах казахстанской премьер-лиги, при этом лишь три мяча он забил с пенальти. В 2015 и 2016 году Гоу становился лучшим бомбардиром чемпионата, а в этом сезоне с 15 голами он также лидирует в списке самых результативных игроков.

До «Кайрата» Гоу выступал за российский «Краснодар», турецкие «турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Динизлиспор», швейцарский «Ксамакс», марокканский «Хассани Агадир» и родной «ЖК Абиджан». Футболист имеет опыт выступлений за олимпийскую сборную (U-23) Кот-д`Ивуара.

На счету Гоу 91 гол в 129 матчах за «Кайрат». В августе ивуариец стал лучшим бомбардиром в казахстанской истории клуба.

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