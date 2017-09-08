Клуб суперлиги Турции интересуется форвардом «Кайрата»
Нападающий «Кайрата» Жерар Гоу вошел в сферу интересов турецкого «Бурсаспора». Об этом сообщает Bursa Hakimiyet.
По данным издания, «Бурсаспор» контактировал с Гоу насчет возможного трансфера. Контракт ивуарийца с «Кайратом» рассчитан до 31 декабря этого года.
У «Бурсаспора» остается совсем мало времени, чтобы подписать Гоу. Трансферное окно в Турции закроется уже в ночь с 8 на 9 сентября. Ранее «Бурсаспор» пытался купить нападающего «Астаны» Патрика Твумаси.
28-летний Гоу выступает за «Кайрат» с лета 2014 года. На его счету 73 гола в 93 матчах казахстанской
До «Кайрата» Гоу выступал за российский «Краснодар», турецкие «турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Динизлиспор», швейцарский «Ксамакс», марокканский «Хассани Агадир» и родной «ЖК Абиджан». Футболист имеет опыт выступлений за олимпийскую сборную (U-23) Кот-д`Ивуара.
На счету Гоу 91 гол в 129 матчах за «Кайрат». В августе ивуариец стал лучшим бомбардиром в казахстанской истории клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter