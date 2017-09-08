Туран отказался переходить из «Барселоны» в «Галатасарай»

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Согласно информации AS, Туран не захотел покидать «Барселону» и отклонил предложение «Галатасарая», воспитанником которого является. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

Арда Туран играет за «Барселону» с 2015 года, куда перешёл из «Атлетико». Его контракт с каталонцами действует до лета 2020 года.