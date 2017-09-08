Слуцкий назвал предстоящий матч «Халл Сити» с «Дерби Каунти» непредсказуемым

«Каждая победа очень важна не только из-за трёх очков, но и из-за положительных эмоций, которые она приносит. Как для нас, так и для команды, так и для наших болельщиков. Победа над «Болтоном» была хорошей, но в этом сезоне это была лишь вторая победа, и мы должны двигаться вперёд и сделать еще один шаг.

Мы хорошо подготовились к игре против «Дерби Каунти» и работали очень усердно. Мы хотим довести настроение от игры с «Болтоном» до этого матча. Первый матч после международного перерыва всегда немного отличается и непредсказуем, потому что у тебя в распоряжении нет всех игроков за неделю до матча, — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».