Слуцкий назвал предстоящий матч «Халл Сити» с «Дерби Каунти» непредсказуемым
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий на
пресс-конференции в преддверии выездного матча 6-го тура Чемпионшипа с «Дерби Каунти» поделился ожиданиями от игры. Встреча состоится сегодня, начало игры — в 21:45.
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«Каждая победа очень важна не только
Мы хорошо подготовились к игре против «Дерби Каунти» и работали очень усердно. Мы хотим довести настроение от игры с «Болтоном» до этого матча. Первый матч после международного перерыва всегда немного отличается и непредсказуем, потому что у тебя в распоряжении нет всех игроков за неделю до матча, — цитирует Слуцкого