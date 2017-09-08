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8 сентября 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий назвал предстоящий матч «Халл Сити» с «Дерби Каунти» непредсказуемым

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии выездного матча 6-го тура Чемпионшипа с «Дерби Каунти» поделился ожиданиями от игры. Встреча состоится сегодня, начало игры — в 21:45.

Главный тренер Халл Сити Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии выездного матча 6-го тура Чемпионшипа с Дерби Каунти поделился ожиданиями от игры. Увеличить
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«Каждая победа очень важна не только из-за трёх очков, но и из-за положительных эмоций, которые она приносит. Как для нас, так и для команды, так и для наших болельщиков. Победа над «Болтоном» была хорошей, но в этом сезоне это была лишь вторая победа, и мы должны двигаться вперёд и сделать еще один шаг.

Мы хорошо подготовились к игре против «Дерби Каунти» и работали очень усердно. Мы хотим довести настроение от игры с «Болтоном» до этого матча. Первый матч после международного перерыва всегда немного отличается и непредсказуем, потому что у тебя в распоряжении нет всех игроков за неделю до матча, — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».

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