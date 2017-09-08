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8 сентября 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Перес: Роналду ясно дал понять, что счастлив в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес в очередной раз прокомментировал информацию, что во время летнего трансферного окна нападающий Криштиану Роналду мог покинуть команду. У португальца возникли проблемы с налоговыми органами, после чего футболист хотел сменить клуб.

Президент Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> в очередной раз прокомментировал информацию что во время летнего трансферного окна нападающий <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> мог покинуть команду. Увеличить
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«Я не знаю, что произошло летом. Информация появилась в одном из португальских изданий, но она была преувеличена. Роналду рассердился по поводу проблем с налогами, но уходить не хотел. Он ясно дал понять мне, что очень счастлив здесь. Всё было забыто, и Роналду отправился в отпуск», — цитирует Переса Cadena Ser.

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Специалист по сну сообщил, что Роналду спит пять раз в сутки по 90 минут

Специалист по сну Ник Литтлхэйлс, который работал с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и спортсменами из других видов спорта, помог нападающему мадридского клуба и сборной Португалии Криштиану Роналду кардинально поменять режим сна, сообщает The Independent.
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