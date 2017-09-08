Перес: Роналду ясно дал понять, что счастлив в «Реале»

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«Я не знаю, что произошло летом. Информация появилась в одном из португальских изданий, но она была преувеличена. Роналду рассердился по поводу проблем с налогами, но уходить не хотел. Он ясно дал понять мне, что очень счастлив здесь. Всё было забыто, и Роналду отправился в отпуск», — цитирует Переса Cadena Ser.