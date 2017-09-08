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8 сентября 2017, 9:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью начнёт переговоры с «МЮ» по новому контракту в ноябре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продлить контракт с манкунианским клубом. Договор 54-летнего специалиста истекает летом 2019 года, но уже в ноябре стороны должны начать переговоры о его продлении, пишет The Telegraph.

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Источник отмечает, что любое продление контракта будет зависеть от результатов команды. Если руководство останется довольно игрой «Манчестер Юнайтед», то договор может быть подписан к лету следующего года.

С момента прихода Жозе Моуринью манкунианцы выиграли Лигу Европы, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии. В текущем сезоне команда занимает в АПЛ первое место.

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