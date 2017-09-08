Моуринью начнёт переговоры с «МЮ» по новому контракту в ноябре

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Источник отмечает, что любое продление контракта будет зависеть от результатов команды. Если руководство останется довольно игрой «Манчестер Юнайтед», то договор может быть подписан к лету следующего года.

С момента прихода Жозе Моуринью манкунианцы выиграли Лигу Европы, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии. В текущем сезоне команда занимает в АПЛ первое место.