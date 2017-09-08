Венгер: Хотел бы сейчас избавиться от ФФП, его правила не соблюдаются
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказал мнение, что действующие правила финансового
фэйр-плей должны быть изменены или в будущем полностью отменены.
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Французский специалист в свете агрессивной трансферной политики «ПСЖ» и «Манчестер Сити» высказал мнение, что финансовый
«Финансовый
Я бы хотел сейчас избавиться от финансового
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