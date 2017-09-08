Венгер: Хотел бы сейчас избавиться от ФФП, его правила не соблюдаются

Французский специалист в свете агрессивной трансферной политики «ПСЖ» и «Манчестер Сити» высказал мнение, что финансовый фэйр-плей не работает так, как его задумывали, так как есть способы, чтобы его обойти.



«Финансовый фэйр-плей вызывает новые вопросы, хотя я поддерживал эту идею. Однако уже не верю, что она может существовать. Футбол стал самым могущественным видом спорта в мире. Мы создали правила, которые не можем соблюдать. Это очень плохо, когда правила не соблюдаются.



Я бы хотел сейчас избавиться от финансового фейр-плей, потому что существует много законных способов обойти правила. Сейчас ты можешь покупать клубы в Китае, посылать туда игроков, потом продавать их в другие команды, после чего они оказываются тут. Правила можно обойти. Я не думаю, что в данный момент правила достаточно строги, чтобы их соблюдали», — цитирует Венгера The Guardian.