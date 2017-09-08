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8 сентября 2017, 9:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович: Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, подписавший новый контракт с манкунианцами, опубликовал фото партии своих футболок с 10-м игровым номером. В этой экипировке шведский форвард продолжит выступать за «красных дьяволов» по окончании процесса реабилитации.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович подписавший новый контракт с манкунианцами опубликовал <span class=stop>фото</span>г партии своих футболок с 10-м игровым номером. Увеличить
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«Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер», — написал Ибрагимович в своём «твиттере».

В минувшем сезоне швед выступал под девятым игровым номером, но летом уступил «девятку» новичку Ромелу Лукаку.

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