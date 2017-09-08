Ибрагимович: Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер

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«Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер», — написал Ибрагимович в своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I never left, I just upgraded my number <a href="https://twitter.com/ManUtd">@ManUtd</a> <a href="https://t.co/lgSviWHzei">pic.twitter.com/lgSviWHzei</a></p>— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) <a href="https://twitter.com/Ibra_official/status/905789569462829056">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В минувшем сезоне швед выступал под девятым игровым номером, но летом уступил «девятку» новичку Ромелу Лукаку.