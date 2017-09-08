Тотти приступит к занятиям на тренерских курсах УЕФА 18 сентября

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«18 сентября 2017 года Франческо Тотти начнёт обучение на тренерских курсах для лицензии УЕФА категории B. Обучение будет проходить в спортивном центре Фульвио Бернардини в Тригории», — объявила Ассоциация итальянских тренеров на своей странице в «Фейсбуке».

Франческо Тотти выступал за «Рому» с 1993 года, воспитанником которой является. На его счету 785 официальных матчей, 307 голов и 124 результативные передачи.