Тотти приступит к занятиям на тренерских курсах УЕФА 18 сентября
Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти начиная с 18 сентября начнёт посещать тренерские курсы. По окончании занятий легендарный капитан римлян станет обладателем тренерской лицензии УЕФА категории В.
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«18 сентября 2017 года Франческо Тотти начнёт обучение на тренерских курсах для лицензии УЕФА категории B. Обучение будет проходить в спортивном центре Фульвио Бернардини в Тригории», — объявила Ассоциация итальянских тренеров на своей странице в «Фейсбуке».
Франческо Тотти выступал за «Рому» с 1993 года, воспитанником которой является. На его счету 785 официальных матчей, 307 голов и 124 результативные передачи.
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