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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30936856/
8 сентября 2017, 9:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Румменигге не гарантирует Мюллеру места в основном составе «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что нападающему Томасу Мюллеру места в основном составе никто не гарантировал.

Председатель правления мюнхенской Баварии <nobr>Карл-Хайнц</nobr> Румменигге отметил что нападающему Томасу <span class=error>Мюллеру</span> места в основном составе никто не гарантировал. Увеличить
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Футболист был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0), и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями.

«В “Баварии” изначально нет ни одного игрока, которому было бы гарантировано место в стартовом составе. Ни в одном контракте наших футболистов нет такого пункта. Это касается даже Мануэля Нойера, которого я бы назвал стопроцентным игроком основы. А с Мюллером у нас нет проблем. Если Томас будет играть достойно и забивать голы, то все будут довольны. В том числе и Анчелотти», — цитирует Румменигге интернет-портал Goal.

26.08.2017 16:30 Зрители 42100 основной раунд: 2-й тур Weserstadion Platz
Вердер 0:2 Бавария
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Нури Карло Анчелотти
Голы
9 Роберт Левандовски (К. Коман) 72′
9 Роберт Левандовски (Т. Мюллер) 75′
Составы
Иржи Павленка 1
Роберт Бауэр 4
Людвиг Аугустинссон 5
Милош Велькович 13
Теодор Гебреселассие 23
Людовик Ламин Сане 26
Томас Делэйни 6
Макс Крузе 10
76′ Жером Гондорф 8
Флориан Кайнц 7
32′ 76′ Максимилиан Эггештайн 35
Филипп Баргфреде 44
84′ Фин Бартельс 22
Йоханнес Эггештайн 24
1 Мануэль Нойер
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
27 Давид Алаба
6 Тиагу Алькантара
24 Корантен Толиссо
32 Джошуа Киммих
9 Роберт Левандовски
7 Франк Рибери 73′
25 Томас Мюллер
10 Арьен Роббен 64′
29 Кингсли Коман
23 Артуро Видаль 85′ 60′
19 Себастьян Руди
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 19
1 Удары в створ 8
2 Угловые 8
9 Фолы 10
Судьи
Главный судья Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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