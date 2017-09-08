Румменигге не гарантирует Мюллеру места в основном составе «Баварии»

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Футболист был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0), и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями.