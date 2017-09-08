Почему Стойлов может покинуть «Астану» после завершения сезона в КПЛ

Как известно, болгарский специалист возглавил столичный клуб в июне 2014 года. В этом же сезоне привел астанчан к первому чемпионству в премьер-лиге. В следующем году повторил успех, попутно выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов, куда ранее не отбирался ни один из других казахстанских клубов. На своем поле казахстанцы не проиграли ни одного матча, сыграв вничью с «Галатасараем» (2:2), мадридским «Атлетико» (0:0) и португальской «Бенфикой» (2:2).

При этом только за участие в Лиге чемпионов «Астана» заработала свыше 16 миллионов евро, а после выездной ничьей в Стамбуле с «Галатасараем» (1:1) Стойлов дал согласие на продление контракта еще на два года, хотя к тому моменту имел более заманчивые предложения из Катара и Китая.

И вот его контракт истекает 31 декабря 2017 года, тогда как об его очередной пролонгации ничего не сообщалось. Что уже наводит на определенные мысли. В клубе, конечно, попытаются сделать все, чтобы удержать квалифицированного тренера, который в текущем сезоне обеспечил «Астане» участие в групповом раунде Лиги Европы, а также близок к тому, чтобы привести команду к четвертому чемпионству в премьер-лиге.

Несмотря на все уговоры, Станимир Стойлов может уехать в другой чемпионат. И вот почему. Тренер просто-напросто мог психологически устать. Все-таки четвертый год работает в «Астане». И это при том, что другие потенциальные работодатели предлагают более заманчивые предложения в финансовом отношении. Какому нормальному тренеру не хочется хорошо подзаработать, а заодно попробовать силы в более сильном чемпионате?

В то же время болгарин за проведенные сезоны в Казахстане не мог не заметить того, что футбольная инфраструктура в стране нисколько не улучшилась. За последние годы лишь «Кайрат» озаботился воспитанием своего резерва и улучшением материально-технической базы. Другие клубы по-прежнему работают вхолостую. Такое отношение расхолаживает.

И потом, Стойлов вправе решать более амбициозные задачи, чем довольствоваться только выходами в групповую стадию еврокубков. Почему нет? Тренер-то сильный, о чем отмечают сами футболисты. Уж последние — привередливые люди и хорошо знают толк в тренерском деле. Слабого специалиста просто не примут, или вовсе не станут играть под его началом. Одним словом, «сольют».

Для «Астаны» и нашего чемпионата будет успехом, если в столице удержат болгарского тренера, пообещав развивать клубную инфраструктуру и продолжать приглашать квалифицированных футболистов под серьезные задачи. Кроме того, со следующего года представители премьер-лиги не смогут тратить бюджетные средства на приглашение легионеров. Что, возможно, заставит клубы задуматься о строительстве своих баз и полей. А это уже один из аргументов для переговоров со Стойловым. Ведь всем известно, как болгарин критично относится к казахстанским «огородам», именуемыми еще футбольными полями.

Чемпионат уже потерял Димитара Димитрова, принявшего «Лудогорец» при действующем контракте с «Иртышом». Так как он осознал, что в Павлодаре на сегодняшний день не готовы вкладываться в команду и инфраструктуру. Потерять Стойлова будет еще больнее. Как-никак с ним связаны все последние успехи казахстанского футбола на клубном уровне. Ну, и тренеры из Болгарии попросту оказались сильнее своих коллег из России и Украины. Результаты говорят сами за себя.

Если Стойлов все же попросит клуб его отпустить, то вряд ли найдется человек, способный в чем-то упрекнуть болгарина. Напротив, следует наставника «Астаны» за все поблагодарить. Ведь благодаря ему столичный клуб стал узнаваемым в Европе. Он многое сделал для нашей премьер-лиги, которая со своей стороны не поддержала его почин, не сумев своих участников больше внимания уделять развитию инфраструктуры.