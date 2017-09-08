Почему Стойлов может покинуть «Астану» после завершения сезона в КПЛ
Болгарин Станимир Стойлов — один из лучших тренеров чемпионата Казахстана по футболу. По завершении сезона он может покинуть «Астану». Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, болгарский специалист возглавил столичный клуб в июне 2014 года. В этом же сезоне привел астанчан к первому чемпионству в
При этом только за участие в Лиге чемпионов «Астана» заработала свыше 16 миллионов евро, а после выездной ничьей в Стамбуле с «Галатасараем» (1:1) Стойлов дал согласие на продление контракта еще на два года, хотя к тому моменту имел более заманчивые предложения из Катара и Китая.
И вот его контракт истекает 31 декабря 2017 года, тогда как об его очередной пролонгации ничего не сообщалось. Что уже наводит на определенные мысли. В клубе, конечно, попытаются сделать все, чтобы удержать квалифицированного тренера, который в текущем сезоне обеспечил «Астане» участие в групповом раунде Лиги Европы, а также близок к тому, чтобы привести команду к четвертому чемпионству в
Несмотря на все уговоры, Станимир Стойлов может уехать в другой чемпионат. И вот почему. Тренер
В то же время болгарин за проведенные сезоны в Казахстане не мог не заметить того, что футбольная инфраструктура в стране нисколько не улучшилась. За последние годы лишь «Кайрат» озаботился воспитанием своего резерва и улучшением
И потом, Стойлов вправе решать более амбициозные задачи, чем довольствоваться только выходами в групповую стадию еврокубков. Почему нет?
Для «Астаны» и нашего чемпионата будет успехом, если в столице удержат болгарского тренера, пообещав развивать клубную инфраструктуру и продолжать приглашать квалифицированных футболистов под серьезные задачи. Кроме того, со следующего года представители
Чемпионат уже потерял Димитара Димитрова, принявшего «Лудогорец» при действующем контракте с «Иртышом». Так как он осознал, что в Павлодаре на сегодняшний день не готовы вкладываться в команду и инфраструктуру. Потерять Стойлова будет еще больнее.
Если Стойлов все же попросит клуб его отпустить, то вряд ли найдется человек, способный в
Напомним, что 14 сентября «Астана» стартует в групповом раунде Лиги Европы, где ее соперниками станут испанский «Вильярреал»,
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