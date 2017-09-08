Симеоне объяснил, почему продлил контракт с «Атлетико»

«С тех пор как я возглавил “Атлетико”, клуб стремительно прогрессирует и растёт. Я всегда видел здесь большую возможность для роста, и время подтвердило мою правоту. Всегда верил в то, что с таким руководством и игроками возможно последовательное движение вперёд. Объединились люди, желающие прогресса “Атлетико”. У наших ветеранов я наблюдаю энтузиазм, присущий молодым. Последние в свою очередь получают опыт от старших товарищей. Всё это мотивирует меня и наполняет энтузиазмом, благодаря чему я и решил продлить контракт. Кроме того, я просил клуб не расставаться с нашими игроками, когда узнал, что летом мы не сможем приобрести новых футболистов», — цитирует Симеоне Marca.