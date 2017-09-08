Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30936289/
8 сентября 2017, 8:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Хоффенхайма» верит в победу своей команды над «Баварией»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман верит в то, что его команда способна сыграть успешно с мюнхенской «Баварией» в матче 3-го тура чемпионата Германии.

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсман верит в то что его команда способна сыграть успешно с мюнхенской Баварией в матче 3-го тура чемпионата Германии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В связи с этим Нагельсман вспомнил о матчах с грозным соперником в предыдущем сезоне: в двух встречах «Хоффенхайму» удалось завоевать четыре очка.

«У нас есть такое чувство, что мы способны рассердить “Баварию”. Помним о том, что играли с ними удачно, и считаем, что способны вновь сделать это», — приводит слова Нагельсмана Bild.

С «Баварией» «Хоффенхайм» сыграет 9 сентября на своём поле.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Хоффенхайм
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп