Зидан: Если бы не футбол, стал бы водителем-курьером
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своём тренерском стиле, а также пошутил по поводу того, чем бы занимался по жизни, если не профессиональным футболом.
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«Если говорить о моём тренерском стиле, то я хочу, чтобы моя команда играла в хороший футбол. Ведь у меня в распоряжении выдающиеся футболисты. На поле мы хотим контролировать мяч и владеть им больше, чем соперник. Даже в матчах против «Барселоны».
Что касается моих сильных и слабых сторон, то я терпеливый, но при этом очень странный парень.
Кем бы я стал, если не профессиональный футбол? Был бы водителем-курьером, — цитирует Зидана AS со ссылкой на эфир beIN Sport.
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