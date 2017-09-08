Зидан: Если бы не футбол, стал бы водителем-курьером

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«Если говорить о моём тренерском стиле, то я хочу, чтобы моя команда играла в хороший футбол. Ведь у меня в распоряжении выдающиеся футболисты. На поле мы хотим контролировать мяч и владеть им больше, чем соперник. Даже в матчах против «Барселоны».

Что касается моих сильных и слабых сторон, то я терпеливый, но при этом очень странный парень.

Кем бы я стал, если не профессиональный футбол? Был бы водителем-курьером, — цитирует Зидана AS со ссылкой на эфир beIN Sport.