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8 сентября 2017, 0:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Фенербахче» ведет переговоры об аренде футболиста «Челси» Косты

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» ведет переговоры об аренде нападающего лондонского «Челси» и сборной Испании Диего Косты, сообщает Би-би-си.

Турецкий футбольный клуб Фенербахче ведет переговоры об аренде нападающего лондонского Челси и сборной Испании Диего Косты сообщает Би-би-си. Увеличить
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Источник, близкий к переговорам, отмечает, что шансы клубов достичь соглашения невелики, однако «Челси» и «Фенербахче» продолжают обсуждать условия сделки.

Коста, отказавшийся возвращаться в «Челси» после отпуска в Бразилии, ранее заявлял, что не собирается играть за лондонцев, так как был переведен в молодежную команду. 28-летний футболист добавил, что хочет продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», за который уже выступал до переезда в Лондон. Однако переход Косты в испанскую команду до закрытия трансферного окна не состоялся, а 1 сентября «Челси» внес игрока в заявку на чемпионат Англии, но не включил в заявку на Лигу чемпионов.

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