Специалист по сну сообщил, что Роналду спит пять раз в сутки по 90 минут

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В интервью изданию Литтлхэйлс сообщил, что помог португальскому футболисту отказаться от привычной нормы сна в 8 часов подряд в пользу режима, при котором игрок теперь спит пять раз в сутки по 90 минут. При таком режиме Роналду необходимо за 1,5 часа перед каждым сном отключить мобильный телефон и не смотреть ни в какие мониторы. Литтлхэйлс отмечает также, что рекомендует своим клиентам спать в позе эмбриона на 10-сантиметровом поролоновом матрасе.