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7 сентября 2017, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Одноклассники» покажут сезон чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Компания «Телеспорт» и «Одноклассники» договорились о прямых трансляциях матчей чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18 в социальной сети.

Компания Телеспорт и Одноклассники договорились о прямых трансляциях матчей чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18 в социальной сети. Увеличить
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Как отмечается в пресс-релизе «Одноклассников», в течение всего сезона-2017/18 в группе канала «Сила» в ОК будут проходить прямые эфиры матчей Ла Лиги.

Первый эфир с комментариями Василия Уткина, Кирилла Дементьева и других пройдет 9 сентября. В этот день в соцсети покажут четыре матча, в том числе игру мадридского «Реала» и каталонское дерби «Барселона» — «Эспаньол». Большой эфир из студии канала «Сила» стартует в 13:40 и завершится в полночь.

В дальнейшем в «Одноклассниках» будут показываться все матчи чемпионата Испании до завершения сезона.

Полное расписание матчей на 9 сентября:

13:40 — «Реал» — «Леванте»;.

17:15 — «Валенсия» — «Атлетико»;.

19:30 — «Севилья» — «Эйбар;.

21:45 — «Барселона» — «Эспаньол».
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