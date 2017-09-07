«Одноклассники» покажут сезон чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 7 сен —
Р-Спорт. Компания «Телеспорт» и «Одноклассники» договорились о прямых трансляциях матчей чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18 в социальной сети.
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Как отмечается в
Первый эфир с комментариями Василия Уткина, Кирилла Дементьева и других пройдет 9 сентября. В этот день в соцсети покажут четыре матча, в том числе игру мадридского «Реала» и каталонское дерби «Барселона» — «Эспаньол». Большой эфир из студии канала «Сила» стартует в 13:40 и завершится в полночь.
В дальнейшем в «Одноклассниках» будут показываться все матчи чемпионата Испании до завершения сезона.
Полное расписание матчей на 9 сентября:
13:40 — «Реал» — «Леванте»;.
17:15 — «Валенсия» — «Атлетико»;.
19:30 — «Севилья» — «Эйбар;.
21:45 — «Барселона» — «Эспаньол».
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