Коутиньо вернулся к тренировкам после несостоявшегося перехода в «Барсу»

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Согласно официальной версии, хавбек не участвовал в матчах трех первых туров чемпионата Англии из-за травмы спины. Коутиньо дважды сыграл за национальную команду во время перерыва на игры сборных.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пыталась приобрести Коутиньо в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали английскому клубу несколько предложений, но все они были отвергнуты мерсисайдцами.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году.