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7 сентября 2017, 19:36 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Коутиньо вернулся к тренировкам после несостоявшегося перехода в «Барсу»

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо впервые тренировался в составе футбольного клуба «Ливерпуль» после того, как не состоялся его переход в испанскую «Барселону», сообщает Daily Mail.

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо впервые тренировался в составе футбольного клуба Ливерпуль после того как не состоялся его переход в испанскую Барселону сообщает Daily Mail. Увеличить
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Согласно официальной версии, хавбек не участвовал в матчах трех первых туров чемпионата Англии из-за травмы спины. Коутиньо дважды сыграл за национальную команду во время перерыва на игры сборных.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пыталась приобрести Коутиньо в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали английскому клубу несколько предложений, но все они были отвергнуты мерсисайдцами.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году.

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