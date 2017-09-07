Коутиньо вернулся к тренировкам после несостоявшегося перехода в «Барсу»
МОСКВА, 7 сен —
Р-Спорт. Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо впервые тренировался в составе футбольного клуба «Ливерпуль» после того, как не состоялся его переход в испанскую «Барселону», сообщает Daily Mail.
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Согласно официальной версии, хавбек не участвовал в матчах трех первых туров чемпионата Англии
Ранее сообщалось, что «Барселона» пыталась приобрести Коутиньо в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали английскому клубу несколько предложений, но все они были отвергнуты мерсисайдцами.
Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году.
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