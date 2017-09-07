БАТЭ расторг контракт с эстонским защитником Артуром Пикком

Уроженец Тарту пополнил ряды команды Александра Ермаковича в феврале 2016 года и с тех пор провел за нее 31 матч, сделал 2 голевые передачи (чемпионат — 20/0+1, Кубок — 5/0+0, Суперкубок — 1/0+1, Лига чемпионов — 4/0+0, Лига Европы — 1/0+0). Вместе с «желто-синими» Пикк в прошлом сезоне становился чемпионом и обладателем Суперкубка Беларуси, сообщает официальный сайт БАТЭ.