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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30932469/
7 сентября 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

БАТЭ расторг контракт с эстонским защитником Артуром Пикком

Контракт между ФК БАТЭ и эстонским защитником Артуром Пикком расторгнут по соглашению сторон.

Уроженец Тарту пополнил ряды команды Александра Ермаковича в феврале 2016 года и с тех пор провел за нее 31 матч, сделал 2 голевые передачи (чемпионат — 20/0+1, Кубок — 5/0+0, Суперкубок — 1/0+1, Лига чемпионов — 4/0+0, Лига Европы — 1/0+0). Вместе с «желто-синими» Пикк в прошлом сезоне становился чемпионом и обладателем Суперкубка Беларуси, сообщает официальный сайт БАТЭ.

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