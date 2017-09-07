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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30931557/
7 сентября 2017, 16:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона

Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона, однако решение не было единогласным.

Клубы английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона однако решение не было единогласным. Увеличить
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Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что большинство клубов настаивают на том, что все переходы должны осуществляться до старта чемпионата. Минувшее летнее трансферное окно закрылось 31 августа, спустя почти три недели после начала сезона.

Отныне трансферное окно будет закрываться в 17:00 и будет действовать с сезона-2018/19. При этом клубы смогут продавать футболистов в другие чемпионаты, если там трансферное окно ещё будет открыто.
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